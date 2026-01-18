"
Tragedia en el canal: cómo fue el operativo para hallar a Tiziano

El cuerpo de Tiziano (13) fue encontrado en la madrugada del domingo. Qué dice la evaluación del médico legista.

Tras una intensa búsqueda, en la madrugada de este domingo encontraron el cuerpo de Pablo Tiziano Araoz Castelino en el Canal Benavidez. El niño de 13 años se ahogó minutos después de meterse en el cauce con al menos un amigo, el cual logró ser rescatado. Con el avance de las horas, los investigadores dieron a conocer detalles de la causa.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, en la tarde del sábado iniciaron el protocolo de búsqueda de personas con la intervención primeramente de la UFI Genérica, a cargo del fiscal Ignacio Achem. El operativo se basó en la búsqueda de un menor que cayó al canal Benavidez, a la altura de calle Paula A. de Sarmiento, en Villa Lourdes, Chimbas.

Junto a Bomberos realizaron las medidas de rigor en el cauce y solicitaron el corte de agua en la zona, para facilitar la búsqueda del niño que había sido arrastrado por la corriente.

Finalmente, tras un intenso operativo de búsqueda, cerca de las 2 de este domingo, personal policial halló sin vida al menor de edad, en el interior del canal Benavidez, a metros de calle Maradona. El cuerpo fue encontrado aproximadamente a un kilómetro y medio del lugar donde habría caído.

En virtud del hallazgo, desde la UAT se dio intervención a la UFI Delitos Especiales en turno, dirigida por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Romina Mascarell.

Se realizó la inspección ocular con Criminalística. El médico legista Leonardo Munafo examinó el cuerpo y manifestó que no se observó signos de violencia ni rastros de criminalidad en la escena. En tanto que tenía una data de muerte de seis a diez horas, con rigidez generalizada. Además, observó compatibilidad con muerte por ahogamiento.

Finalmente se procedió al levantamiento del cuerpo y traslado a Morgue Judicial para autopsia de rigor.

