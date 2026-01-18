Tras una intensa búsqueda, en la madrugada de este domingo encontraron el cuerpo de Pablo Tiziano Araoz Castelino en el Canal Benavidez. El niño de 13 años se ahogó minutos después de meterse en el cauce con al menos un amigo, el cual logró ser rescatado. Con el avance de las horas, los investigadores dieron a conocer detalles de la causa.
Tragedia en el canal: cómo fue el operativo para hallar a Tiziano
El cuerpo de Tiziano (13) fue encontrado en la madrugada del domingo. Qué dice la evaluación del médico legista.