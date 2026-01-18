Tragedia en el canal: cómo fue el operativo para hallar a Tiziano

Finalmente, tras un intenso operativo de búsqueda, cerca de las 2 de este domingo, personal policial halló sin vida al menor de edad, en el interior del canal Benavidez, a metros de calle Maradona. El cuerpo fue encontrado aproximadamente a un kilómetro y medio del lugar donde habría caído.

En virtud del hallazgo, desde la UAT se dio intervención a la UFI Delitos Especiales en turno, dirigida por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Romina Mascarell.

Se realizó la inspección ocular con Criminalística. El médico legista Leonardo Munafo examinó el cuerpo y manifestó que no se observó signos de violencia ni rastros de criminalidad en la escena. En tanto que tenía una data de muerte de seis a diez horas, con rigidez generalizada. Además, observó compatibilidad con muerte por ahogamiento.

Finalmente se procedió al levantamiento del cuerpo y traslado a Morgue Judicial para autopsia de rigor.