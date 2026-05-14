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Inauguraron un importante espacio de capacitación técnica en Caucete

Con una matrícula inicial de 86 alumnos, el centro busca vincular la formación práctica con el entorno socio-productivo local.

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, encabezó este miércoles el acto de inauguración del Anexo de Formación de Profesionales Adultos en la localidad de Villa Independencia, departamento Caucete.

La ministra Fuentes estuvo acompañada por la secretaria de Educación, Mariela Lueje; el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Eduardo Lozano; y el director del flamante anexo número 2 de Villa Independencia, profesor Armando Eduardo Carrera, entre otras autoridades provinciales y municipales, y miembros de la comunidad caucetera.

Las autoridades realizaron el corte de cinta, a la par del descubrimiento de una placa y una bendición del establecimiento. Luego dejaron habilitadas con un corte de cinta dos aulas: una de Construcción y la otra, de Textil.

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Durante la ceremonia, se destacó el compromiso del Gobierno de San Juan por descentralizar la educación técnica y acercar herramientas de formación a los departamentos alejados.

Esta iniciativa ministerial busca no solo ampliar la cobertura educativa, sino también fortalecer el vínculo entre la enseñanza práctica y la realidad productiva de la región.

En su discurso hacia los presentes, la ministra destacó que "Les traigo el cariño y la palabra del gobernador Marcelo Orrego, que un ratito antes de bajarme de la camioneta venía conversando con él. Me decía que no podía acompañarme, pero yo le contaba sobre la importancia de poder llegar con los centros de formación profesional. Y él siempre me dice 'Silvia, tenés que llevar eso a todos los departamentos de San Juan'. Le digo que no siempre se puede hacer todo tan rápido. Pero lo importante es que aquí hemos unido voluntades, y ésto es lo que pasa cuando todos nos unimos, ¿no? Todos podemos hacerlo posible, poniendo cada uno su granito de arena. Una de las líneas del gobernador es el programa Aprender, Trabajar y Producir. Nosotros somos la primera línea, aprender, y ese es el camino".

*Sobre el nuevo anexo*

El espacio inaugurado funciona como el Anexo N° 2 de Villa Independencia, dependiente del Centro de Formación Profesional N° 1 de Rawson. Esta institución de referencia inició su camino educativo en 1977 como la ENET N° 1, enfocándose originalmente en áreas como la mecánica del automotor, la construcción y el corte y confección.

En la actualidad, el centro madre creció hasta contar con una planta de 47 profesionales y una matrícula que supera los 900 estudiantes, brindando certificaciones que cuentan con el aval de marcos de referencia homologados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

La apertura de esta sede en Caucete responde a la demanda de la comunidad y es posible gracias a la generosidad de las hermanas del Convento de Las Carmelitas Descalzas, quienes cedieron el lugar bajo la modalidad de comodato para el dictado de clases.

En esta etapa de inicio, el centro cuenta con dos aulas donde ya se han registrado 86 inscripciones totales, distribuidas entre 49 interesados en el área de Construcción y 37 en el rubro Textil.

Además de la oportunidad educativa para jóvenes y adultos, el funcionamiento del anexo permitió la creación de fuentes de trabajo genuinas mediante la designación de dos docentes y un preceptor para integrar la planta de personal.

De esta manera, se promueve un círculo virtuoso de aprendizaje y producción que beneficia de forma directa a los habitantes de Caucete.

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