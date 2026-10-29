Gemma habría cumplido 35 años y sus seres queridos la homenajearon

“Es un día especial para todos nosotros. Por ahí, hay gente que nos critica por hacer algo así en lo que sería su cumpleaños, pero no les hacemos caso y seguimos. Queremos recordarla con este video de la mejor manera, con alegría, con esa fuerza que tenía para vivir, con el amor que siempre brindó a todos”, expresó.

El material audiovisual, de poco más de cuatro minutos, fue preparado por otra de las hijas de Gemma y un colaborador. La intención fue recuperar escenas de su vida cotidiana y acercar su historia a quienes no llegaron a conocerla.

“Yo siempre anhelo que todos puedan, los que no la conocían, conocerla a través de este video”, explicó su madre. Y agregó: “Hoy sería su cumpleaños, 35. Lamentablemente no está acá, no está físicamente, pero sí está ella en su espíritu, su esencia, su todo”.

El proceso judicial y la situación de su hija

Durante el encuentro, Griselda también se refirió a cómo atraviesa la familia la pérdida y al acompañamiento que recibió desde el femicidio. Destacó la ayuda de profesionales de la psicología y de organizaciones vinculadas con víctimas de violencia.

La madre de Gemma señaló que espera que el proceso judicial avance con rapidez. “Quiero que este proceso sea pronto y lo más rápido posible. Creo que es lo mejor para todos y que nos ayudará mucho para seguir adelante”, manifestó.

Otro de los temas que atraviesa actualmente a la familia es la situación de la hija de Gemma, que quedó al cuidado de su abuela. Griselda explicó que se encuentra realizando el trámite de tenencia de su nieta, un proceso que también requiere tiempo y que representa una preocupación central para ella.

El pedido para prevenir la violencia

La madre aprovechó el homenaje para dejar un mensaje sobre la violencia de género y la importancia de reconocer sus distintas manifestaciones. Pidió no naturalizar las agresiones verbales, físicas ni económicas y llamó a actuar frente a cualquier situación de violencia.

“Hay que decirle no a la violencia, no permitir la agresión ni verbal, ni física, ni económica, de ningún tipo”, sostuvo.

El femicidio de Gemma ocurrió el 30 de julio en La Costanera, Chimbas. Por el crimen está imputado su expareja, Matías Exequiel Marín, quien permanece detenido con prisión preventiva por el plazo dispuesto durante la investigación.