Entregaban un paquete cuando dos ladrones las encañonaron y les robaron

Después de concretar la entrega y cuando se disponían a continuar con el recorrido, aparecieron dos hombres armados que las encañonaron. Bajo amenazas, les ordenaron descender de la Fiat Fiorino y no gritar. Luego tomaron el control del vehículo y escaparon en dirección al sur.

Las trabajadoras pidieron ayuda y dieron aviso a la Policía. Durante varios minutos no hubo novedades sobre el rodado, hasta que un suboficial de la Unidad Operativa Pocito Oeste observó una camioneta que circulaba a alta velocidad por las inmediaciones del ingreso al barrio Conjunto 7.

El efectivo advirtió que la Fiorino chocó contra un cordón y se detuvo repentinamente sobre la zona de calles San Martín y Proyectada. Cuando intentó acercarse, vio descender a dos hombres que abandonaron el vehículo y escaparon corriendo. Ambos llevaban mochilas.

Al comunicarse con su unidad, el suboficial recibió la confirmación de que se trataba de la camioneta denunciada como robada durante el asalto en Rawson.

Sin embargo, los delincuentes no se fueron con las manos vacías. De acuerdo con las fuentes judiciales, se llevaron las mochilas de las dos repartidoras, donde tenían dinero y efectos personales.

La camioneta fue recuperada, pero los dos sospechosos lograron escapar. La investigación busca identificarlos y establecer las circunstancias del asalto.