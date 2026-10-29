"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Villarruel

El Senado le pidió a Quirno que Villarruel sea parte del encuentro con el Papa

La Cámara Alta aprobó una resolución para que el Sumo Pontífice hable en el Congreso.

A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Senado votó este jueves un proyecto de resolución para que el Sumo Pontífice dirija un mensaje en el Congreso ante la Asamblea Legislativa.

En el marco de una sesión especial que tiene como cuestión central tratar la nueva ley de salud mental, los senadores de todos los bloques hicieron un gesto a favor de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese contexto, pidieron que Cancillería la invitara a formar parte del grupo de autoridades que recibirá al Papa.

La votación se realizó a mano alzada, sin oradores, y contó con el apoyo de todos los bloques.

Te puede interesar...

Por otro lado, durante el encuentro, que comenzó a las 14 horas, se confirmó la visita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a la Cámara Alta, el 25 de noviembre con el fin de brindar el informe de gestión del gobierno de Javier Milei.

Por reglamento, la presencia de Santilli debe ser en la última semana de cada mes. Sin embargo, existe la posibilidad de que la cita se corra al jueves 26 si es que la Cámara de Diputados va al recinto con el presupuesto 2027 ese miércoles.

Ocurre que Santilli es una pieza clave en los acuerdos con las provincias para lograr la aprobación del presupuesto, que viene trabado por los pedidos que el PRO elevó ante la mesa chica del bloque libertario. Sin embargo, el oficialismo tiene previsto llevar a cabo el proyecto al recinto el 18 de noviembre.

Desde que asumió el cargo, Santilli lleva 16 meses sin ir al Parlamento. El último que se presentó fue Guillermo Francos (exjefe de Gabinete) en junio del año pasado. Según pudo saber Tiempo , la resolución sería votada por todos los bloques, incluso el libertario.

Temas

Te puede interesar