Ciencias de la Salud, cerca de convertirse en facultad: se definirá en 2027

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud fue creada en diciembre de 2016 y actualmente ofrece la carrera de Enfermería. Con la incorporación de Medicina, su estructura académica tendrá una expansión significativa: está prevista una primera cohorte de 50 estudiantes y la incorporación de 72 docentes. Las clases se dictarán de manera presencial en la sede ubicada en Albardón.

La puesta en marcha de Medicina no depende de que la Escuela se convierta formalmente en facultad.

Es decir, la carrera podrá comenzar a funcionar aunque el proceso institucional todavía no haya concluido. Según lo previsto, los salarios de los docentes de Medicina serán financiados por el Gobierno nacional, mientras que la Escuela continuará contando con su presupuesto correspondiente.

La aprobación del Consejo Superior representa un avance, pero no formaliza por sí sola la creación de la nueva unidad académica.

De acuerdo con el Estatuto Universitario, esa atribución corresponde a la Asamblea Universitaria, integrada por representantes del Consejo Superior y de los consejos directivos de las distintas facultades.

Uno de los aspectos que deberá analizarse es cómo quedará conformada la representación de las unidades académicas dentro del Consejo Superior.

Actualmente, el sistema está organizado sobre la base de cinco facultades, por lo que la incorporación de una sexta podría requerir modificaciones en el esquema de representación y eventualmente en el Estatuto.

El proceso también tiene un plazo institucional a considerar: la nueva facultad deberá quedar conformada antes de las próximas elecciones universitarias, previstas para 2029.

Actualmente, la UNSJ está integrada por las facultades de Ingeniería; Ciencias Sociales; Filosofía, Humanidades y Artes; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; y Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

Si la Asamblea Universitaria aprueba el proyecto, Ciencias de la Salud se incorporará a esa estructura y dejará de funcionar como escuela universitaria para adquirir el rango de facultad.