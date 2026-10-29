Avanza la repavimentación de calle Santa Fe entre Tucumán y avenida Rioja

De acuerdo con los datos oficiales, hasta el momento se completaron 77.875 de los 87.000 metros cuadrados previstos en el programa de repavimentación.

Durante la jornada también se realizarán tareas de reposicionamiento de tapas de bocas de registro y desagües pluviales en el sector intervenido. Por estos trabajos habrá cortes parciales de tránsito, por lo que se recomienda circular con precaución y tener en cuenta las modificaciones en la circulación.