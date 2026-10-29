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Avanza la repavimentación de calle Santa Fe entre Tucumán y avenida Rioja

Este viernes continuarán los trabajos sobre calle Santa Fe, entre Tucumán y avenida Rioja. El municipio informó que el Plan 50 Cuadras ya completó 77.875 de los 87.000 metros cuadrados previstos.

La repavimentación de calle Santa Fe continuará este viernes 30 de octubre en Capital, con trabajos en el tramo comprendido entre Tucumán y avenida Rioja. La intervención forma parte del Plan 50 Cuadras, que ya alcanzó el 89% de ejecución, según informó la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

De acuerdo con los datos oficiales, hasta el momento se completaron 77.875 de los 87.000 metros cuadrados previstos en el programa de repavimentación.

Durante la jornada también se realizarán tareas de reposicionamiento de tapas de bocas de registro y desagües pluviales en el sector intervenido. Por estos trabajos habrá cortes parciales de tránsito, por lo que se recomienda circular con precaución y tener en cuenta las modificaciones en la circulación.

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La Municipalidad habilitó la consulta de los sectores afectados y los desvíos previstos a través de la plataforma Cortes de Calles.

El Plan 50 Cuadras contempla obras de repavimentación en distintos sectores de la Ciudad de San Juan, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial.

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