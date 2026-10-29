La repavimentación de calle Santa Fe continuará este viernes 30 de octubre en Capital, con trabajos en el tramo comprendido entre Tucumán y avenida Rioja. La intervención forma parte del Plan 50 Cuadras, que ya alcanzó el 89% de ejecución, según informó la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.
Avanza la repavimentación de calle Santa Fe entre Tucumán y avenida Rioja
Este viernes continuarán los trabajos sobre calle Santa Fe, entre Tucumán y avenida Rioja. El municipio informó que el Plan 50 Cuadras ya completó 77.875 de los 87.000 metros cuadrados previstos.