Los emprendedores productivos tendrán su espacio en la Fiesta del Sol 2025

Cabe destacar que dentro de los expositores, también formarán parte algunos de los finalistas del concurso San Juan Emprende, todos seleccionados a partir de tres criterios: que sus emprendimientos estén relacionados con algún proceso de transformación desde cero de alguna materia prima; que resulten innovadores; y en el caso de los productos gastronómicos, que nos sean preparados in situ.

Es válido resaltar que en esta carpa también tendrán su espacio, de manera rotativa, las 19 representantes departamentales como candidatas a Emprendedora del Sol 2025, donde podrán contar sobre sus proyectos, visibilizando y potenciando el rol de las mujeres sanjuaninas como eje productivo de la provincia.

“La FNS es una de las fiestas populares más convocantes del país, y eso se traduce en una vidriera inmejorable para que los emprendedores puedan promocionarse. En algún punto este espacio se convertirá en un networking informal, dado que será una gran posibilidad para que el sector privado y el turismo posen su atención en la producción de San Juan, generando incluso oportunidades de inversiones o negocios, además de las ventas”, enfatizó Carpino.

Los 30 emprendimientos que participarán

* Montilla frutas Secas & chocolates.

* Finca Marticorena ( Licores Artesanales).

* Destilería Sisterna.

* Nuche Delicatessen.

* Rebeca - Yerba mate de autor.

* Mateamos.sj.

* Pruxi - Eco lápices.

* La Pocitana.

* Profecía.

* Rucal.

* Fundación Es.Al.Cu Hogares Beraca.

* Alfajores Don Carlitos.

* Vicuña - Mujeres Tech.

* Nodos.

* LA REINA DEL MANÍ.

* YM Licores.

* 907 wines.

* Don Albín.

* @dulceresi.sj.

* Bien de Acá & Dorée Mieles.

* Casa de Artesanas.

* Rellenas Gourmet.

* Olivícola Frutolivo.

* Sierras Azules sal saborizada.

* Cooperativa El Porvenir /Triada.

* Biodena - Biocosmética Natural.

* Vicuña - Mujeres en Red.

* Registro 360º.

* ASG artesanías y deco.

* Poliseal/ SIGEA.