Circunvalación: Orrego confirmó la repavimentación total para 2026

“Si Dios quiere, el año que viene vamos a repavimentar todo el anillo de Circunvalación, para que quede al cien por ciento”, sostuvo el mandatario provincial. En ese sentido, destacó que previamente se avanzó en laterales y accesos, lo que permitió preparar el terreno para una intervención integral.

Orrego explicó que el proceso para poder intervenir la traza no fue simple, ya que Circunvalación es una ruta de competencia nacional. Para habilitar la obra fue necesario gestionar acuerdos formales y avanzar en un esquema administrativo que habilitara el uso de fondos provinciales.