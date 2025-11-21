El gobernador Marcelo Orrego anunció que, si las condiciones administrativas y técnicas lo permiten, el año que viene se ejecutará la repavimentación total del anillo de la avenida de Circunvalación. Se trata de una obra largamente reclamada por los sanjuaninos, debido al deterioro progresivo de la calzada y al intenso flujo vehicular que registra a diario.
Circunvalación: Orrego confirmó la repavimentación total para 2026
Marcelo Orrego confirmó que el año próximo se repavimentará por completo la avenida de Circunvalación, tras acordar con Vialidad Nacional la intervención de la ruta más transitada de San Juan.