Circunvalación: Orrego confirmó la repavimentación total para 2026

Marcelo Orrego confirmó que el año próximo se repavimentará por completo la avenida de Circunvalación, tras acordar con Vialidad Nacional la intervención de la ruta más transitada de San Juan.

El gobernador Marcelo Orrego anunció que, si las condiciones administrativas y técnicas lo permiten, el año que viene se ejecutará la repavimentación total del anillo de la avenida de Circunvalación. Se trata de una obra largamente reclamada por los sanjuaninos, debido al deterioro progresivo de la calzada y al intenso flujo vehicular que registra a diario.

“Si Dios quiere, el año que viene vamos a repavimentar todo el anillo de Circunvalación, para que quede al cien por ciento”, sostuvo el mandatario provincial. En ese sentido, destacó que previamente se avanzó en laterales y accesos, lo que permitió preparar el terreno para una intervención integral.

Orrego explicó que el proceso para poder intervenir la traza no fue simple, ya que Circunvalación es una ruta de competencia nacional. Para habilitar la obra fue necesario gestionar acuerdos formales y avanzar en un esquema administrativo que habilitara el uso de fondos provinciales.

“Lo que pasa es que esa era una ruta nacional. Entonces tuvimos que ir a Vialidad Nacional, firmar los convenios pertinentes y después refrendarlos en la Cámara de Diputados”, detalló el gobernador. También remarcó que la normativa impide destinar recursos provinciales a la infraestructura vial nacional sin autorización expresa: “Se complica, porque no se pueden erogar fondos provinciales en una ruta nacional. Hicimos lo que había que hacer, y pudimos firmar los convenios y hacernos cargo”.

Circunvalación es considerada la vía con mayor circulación de San Juan, tanto para tránsito urbano como interurbano. Por eso, la repavimentación total apunta a mejorar la seguridad vial y optimizar la movilidad diaria de miles de conductores. La obra, una vez iniciada, permitirá renovar por completo una de las arterias más estratégicas del Gran San Juan.

