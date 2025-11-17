FNS 2025: tres noches y un solo pulso musical que enciende al Bicentenario

La Banda de Carlitos, junto a la inconfundible voz de Euge Quevedo, será la encargada de encender la fiesta con clásicos como “Sr. Amante”, “Mil preguntas” y “Me duele no verte”. Con más de 25 años de trayectoria, LBC llega renovada y con la potencia que la caracteriza.

Luego será el turno de Sabroso, la banda que fusiona cuarteto con merengue, pop y rock, y que desde hace más de dos décadas conquista escenarios en todo el país. Su puesta en escena —con 12 músicos en vivo— es una de las más enérgicas del género.

El cierre quedará en manos de Q’Lokura, el fenómeno del nuevo cuarteto que revolucionó al público joven desde 2018. Con millones de reproducciones, éxitos como “Disfruto” y “Yo era” y giras internacionales, serán los encargados de coronar una jornada que promete baile sin pausa.

VIERNES 21: El rock toma la posta

La segunda noche tendrá sello nacional con dos referentes de la escena rockera. Estelares, liderada por Manuel Moretti, llegará a San Juan para repasar himnos como “Ella dijo” y “Un día perfecto”. Con más de treinta años de trayectoria, la banda transita un gran momento tras una exitosa gira internacional que incluyó España, México y Colombia.

El cierre quedará a cargo de Ciro y Los Persas, encabezados por Andrés Ciro Martínez. El grupo recorrerá los clásicos que marcaron diferentes etapas de su historia, combinando potencia, nostalgia y una puesta en escena que siempre sorprende.

SÁBADO 22: Folclore, rap y música urbana para un final inolvidable

La última noche de la FNS 2025 reunirá tres estilos y generaciones en un mismo escenario. Soledad Pastorutti, ícono indiscutida del folclore argentino, ofrecerá un show cargado de emoción, recorrido por clásicos y nuevas fusiones que acercan el género a públicos más jóvenes.

Desde la escena urbana, Emanero aportará una propuesta enérgica, con letras profundas y un sonido que mezcla hip hop, pop y electrónica. Su conexión con el público joven será uno de los puntos altos de la noche.

Finalmente, Nicki Nicole, una de las artistas argentinas más influyentes a nivel global, traerá su potencia escénica con hits, nuevas producciones y la fuerza del movimiento urbano femenino que la posicionó como referente internacional.