Canal 8 y Moto Lucero sortean una moto: bases y condiciones

La participación en el Concurso implica conocimiento y aceptación sin reservas de las "Bases", las cuales regirán las relaciones entre los Participantes y el Organizador en relación al Concurso, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador con relación a cualquier punto o cuestión no previsto en las mismas.

2- HABILITADOS A PARTICIPAR. LIMITACIONES -

El plazo para participar se extenderá desde el día 20/11/2025 hasta el día 22/11/2025, pudiendo el Organizador modificar dicho plazo a su exclusivo criterio.

Podrán participar del Concurso personas humanas mayores de 18 (dieciocho) años residentes en la Provincia de San Juan. No podrán participar los dependientes del Organizador, como así tampoco sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni sus cónyuges.

Si se evidenciase que cualquiera de los participantes no cumple con los requisitos exigidos en las presentes Bases, o los datos proporcionados para participar no fueran válidos, su participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción, perdiendo todo derecho sobre los premios otorgados en virtud de la misma.

3- MECÁNICA. -

Serán considerados participantes de la Promoción (en adelante “los Participantes”) aquellas personas humanas, que de conformidad con las estipulaciones del apartado 2) precedente, hayan completado el formulario que se encontrará disponible (en los horarios de apertura del evento al público en general) en el stand de Canal 8 San Juan que se encontrará ubicado en los predios en lo que se llevará a cabo la “Fiesta Nacional del Sol 2025” -Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay- (en adelante “el Formulario”).

El Formulario constará de campos y/o lugares predispuestos, a fin de que los Participantes completen de puño y letra la siguiente información: Nombre, Apellido, DNI, Número de teléfono. Los mencionados campos y/o lugares predispuestos previstos en el Formulario deberán ser completados en su totalidad por los interesados a fin de ser considerado Participante. Los Participantes, podrán completar el Formulario sólo una (1) vez.

Cada Formulario se incorporará en una urna que se encontrará en el stand de Canal 8 San Juan, y el día martes 25/11/2025, durante la edición mediodía del Noticiero de Canal 8 San Juan (que se emite entre las 13:00 horas y las 14:30 horas) se realizará el sorteo entre los cupones insertos en la urna. El cupón seleccionado corresponderá al ganador del premio. En subsidio, se seleccionarán dos (2) participantes, para el hipotético caso de que exista algún supuesto de descalificación y/o incapacidad y/o imposibilidad sobreviniente -o no- respecto del participante que fuera seleccionado en primer término como Ganador.

El Sorteo será fiscalizado por un escribano público con matrícula habilitante en la provincia de San Juan.

La probabilidad de ganar el Premio estará condicionada a la cantidad de Participantes por lo que no resulta posible determinar matemáticamente la misma.

4- VALOR ESTIMADO. -

El Premio consistirá en una (1) motocicleta 0Km Marca Gilera. Modelo SMASH Very, de 110 cilindradas.

Valor aproximado del Premio: $2.000.000,00.

El premio en ningún supuesto se cambiará total o parcialmente por dinero en efectivo, bienes ni otros servicios de ningún tipo. El Ganador no podrá seleccionar el modelo y/o color de la Motocicleta.

5- ENTREGA DE LOS PREMIOS. -

Luego de efectuado el sorteo y publicado el Ganador, el Organizador tomará contacto con el mismo a fin de acordar el día y lugar donde deberá concurrir el Ganador o, en su defecto, sus representantes legales, quienes deberán justificar su identidad con documento idóneo y representación invocada.

Entrega del Premio se efectuará en la sede del concesionario Moto Lucero (FERMAR S.A. - CUIT: 30-70972058-5), sito en Av. Córdoba Este 199 de la Ciudad de San Juan. El Premio no incluye, envío, ni gastos de patentamiento y/o entrega (como -pero sin limitarse a- pago de sellados y/o impuestos y/o aranceles y/o honorarios notariales y/o transferencias y/o los derivados de cesión de derechos de la factura de adquisición de la Motocicleta)

Asimismo, oportunamente deberá firmar la conformidad con la entrega requerida por el Organizador. Si no se presentare en el día establecido, contará con un plazo máximo de 15 (quince) días corridos a computar desde la fecha del Sorteo para comparecer. Cumplido dicho plazo, se extinguirá su derecho a percibir el Premio, sin que nada pueda reclamar al Organizador por dicho concepto, quedando facultado el Organizador para su utilización en próximos concursos.

6- INDEMNIDADES. -

Los gastos de patente, transferencia, y eventualmente los derivados de cesión de derechos de la factura al Ganador serán asumidos por el Organizador y/o las empresas que participen de la Promoción y los gastos notariales serán a cargo del Ganador. Los trámites de aceptación del premio se realizarán en la Ciudad de San Juan.

No se considerará incumplimiento del Organizador si por cualquier motivo el Ganador no pudiera gozar del Premio por no dar cumplimiento a los requisitos previstos en estas Bases.

Al aceptar el Premio, el Ganador exime de toda responsabilidad presente o futura al Organizador, a sus respectivos socios, directores, empleados, auspiciantes y socios del Concurso, a sus agencias o afiliadas de toda y cualquier demanda o acción de responsabilidad legal de cualquier naturaleza que pudiera resultar de su participación en el Concurso, de la aceptación o uso del Premio, en especial por daños y perjuicios resultantes de caso fortuito o fuerza mayor.

El Organizador no será responsable por la imposibilidad por parte del Ganador de utilizar el Premio, durante las fechas que el Organizador determine, por cualquier motivo o causa que fuera, incluyendo caso fortuito y/o fuerza mayor, fallas en la fabricación, siendo responsabilidad del fabricante, como así también por la cobertura de garantía. Tampoco será responsabilidad del Organizador la derivada de toda obligación emergente por reclamos, daños y perjuicios, responsabilidad civil, pérdidas y gastos, aún por causa de aceptación, utilización, mal uso o posesión de cualquier premio recibido; por lo que el Ganador perderá todo derecho a formular reclamo alguno al Organizador respecto de ello.

7- PUBLICACIÓN DEL GANADOR. -

El nombre de cada Ganador será anunciado en el sitio web www.canal8sanjuan.com.ar y en la edición mediodía del Noticiero de Canal 8 San Juan que se emite en el servicio de LV 82 TV Canal 8 San Juan, de conformidad con las estipulaciones del acápite 3) precedente.

8- IMAGEN Y DATOS PERSONALES. -

La participación en el presente Concurso importará la expresa autorización en favor del Organizador y sus auspiciantes para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de imagen y/o voz y/o Datos Personales de los Participantes en general y el Ganador en particular, en todos y cualquier medio de comunicación (visual, audio u otra incluyendo presentaciones por televisión por aire, antena, cable, satélite, radio, Internet, etc.) con cualquier finalidad durante el plazo de vigencia del Concurso y hasta tres (3) años después de su finalización, sin que el Ganador tenga derecho al reclamo de indemnización o compensación alguna. Los Participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción y/o la puesta en el comercio de su imagen, voz y/o datos personales.

Los Listados generados en el marco de la Promoción, son utilizados por el Organizador a los efectos establecidos en este documento y manejados conforme altos niveles de seguridad, utilizando tecnología avanzada, adhiriendo a los requerimientos de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, N° 25.326 y sus normas complementarias.

9- SUSPENSIÓN. MODIFICACIÓN. -

La Promoción podrá suspenderse y/o postergarse de modo temporario o definitivo por el Organizador en cualquier momento del transcurso de la misma. A tal efecto solo deberá proceder a dar aviso de tal situación.

Las presentes Bases podrán ser modificadas sin previo aviso a criterio del Organizador, previa autorización del Órgano de contralor provincial, debiendo dichos cambios publicarse en los medios aquí previstos.

10- ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS. -

La mera participación en la Promoción implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas Bases, así como de las decisiones que posteriormente pueda adoptar el Organizador en relación a cualquier punto o cuestión no prevista en las mismas. El Organizador y/o el Escribano interviniente serán los únicos que tendrán facultades de decisión respecto de toda situación no prevista en estas Bases y las resoluciones que adopten al respecto serán definitivas e inapelables.

11- PUBLICACIÓN DE BASES Y CONDICIONES. -

Estas Bases y Condiciones, podrán ser consultadas en el sitio web www.canal8sanjuan.com.ar. Las presentes Bases y Condiciones se encuentran en plena consonancia con las normas de Lealtad Comercial, Defensa del Consumidor y normas concordantes y conexas aplicables a este tipo de Promociones.

12- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. -

En caso de que surgiera cualquier tipo de conflicto o disputa con motivo de la presente Promoción, el Organizador intentará solucionarlo de buena fe y mediante consulta mutua derivada de la interpretación o ejecución de estas Bases y Condiciones.

En caso de no arribar a una solución según lo estipulado precedentemente, se establece la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.