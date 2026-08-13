Día del Niño: cómo celebrarán Capital, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía

Capital: vuelve "PlazAventura" con talleres, sorteos y canje de juguetes

La Municipalidad de la Capital dará inicio a sus festejos este sábado 15 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en la Plaza Evita (Av. Rawson y Juan Jufré). La propuesta combina talleres de macramé, reciclaje y pintura, canchas de fútbol y básquet, kermés, maquillaje artístico, chocolate caliente, DJ y shows en vivo.

Canje de juguetes: Por cada actividad realizada, los chicos sumarán un voucher; al juntar cinco, podrán canjearlo por un juguete en el stand oficial.

Premios: Habrá concurso de trabalenguas, sorteo de una bicicleta y entrega de pulseras numeradas para participar por otros regalos.

Próxima fecha: La iniciativa itinerante continuará el sábado 22 de agosto en la Plaza Almirante Brown, sumando actividades junto a la UVT. Contará además con patio gastronómico.

Rawson: cinco jornadas de festejos descentralizados

A través de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, Rawson llevará adelante un cronograma de cinco tardes itinerantes —todas de 14:00 a 18:00 horas— para acercar las celebraciones a las distintas comunidades: