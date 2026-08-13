Día del Niño: cómo celebrarán Capital, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía

Llega el Mes de las Infancias y los departamentos sanjuaninos ya tienen listas sus propuestas gratuitas para festejar junto a los más chicos. Con opciones descentralizadas que abarcan desde plazas barriales hasta predios tradicionales, las comunas ofrecerán espectáculos, juegos, regalos y meriendas.
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Los municipios desplegarán durante todo agosto una agenda con shows en vivo, kermés, chocolates, sorteos y transporte gratuito para que las familias disfruten de jornadas recreativas con entrada libre.