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Día del Niño: cómo celebrarán Capital, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía

Los municipios desplegarán durante todo agosto una agenda con shows en vivo, kermés, chocolates, sorteos y transporte gratuito para que las familias disfruten de jornadas recreativas con entrada libre.

Llega el Mes de las Infancias y los departamentos sanjuaninos ya tienen listas sus propuestas gratuitas para festejar junto a los más chicos. Con opciones descentralizadas que abarcan desde plazas barriales hasta predios tradicionales, las comunas ofrecerán espectáculos, juegos, regalos y meriendas.

Capital: vuelve "PlazAventura" con talleres, sorteos y canje de juguetes

La Municipalidad de la Capital dará inicio a sus festejos este sábado 15 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en la Plaza Evita (Av. Rawson y Juan Jufré). La propuesta combina talleres de macramé, reciclaje y pintura, canchas de fútbol y básquet, kermés, maquillaje artístico, chocolate caliente, DJ y shows en vivo.

  • Canje de juguetes: Por cada actividad realizada, los chicos sumarán un voucher; al juntar cinco, podrán canjearlo por un juguete en el stand oficial.

  • Premios: Habrá concurso de trabalenguas, sorteo de una bicicleta y entrega de pulseras numeradas para participar por otros regalos.

  • Próxima fecha: La iniciativa itinerante continuará el sábado 22 de agosto en la Plaza Almirante Brown, sumando actividades junto a la UVT. Contará además con patio gastronómico.

Rawson: cinco jornadas de festejos descentralizados

A través de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, Rawson llevará adelante un cronograma de cinco tardes itinerantes —todas de 14:00 a 18:00 horas— para acercar las celebraciones a las distintas comunidades:

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  • Sábado 15 de agosto: Plaza de Villa San Damián.

  • Lunes 17 de agosto: Playón del Barrio Valle Grande.

  • Sábado 22 de agosto: Plaza del Barrio Belgrano.

  • Domingo 23 de agosto: Predio Gaucho José Dolores (Médano de Oro).

  • Sábado 29 de agosto: Plaza de los Niños (Barrio Güemes).

Todas las fechas contarán con juegos, espectáculos, premios y servicios para la familia.

Rivadavia: gran fiesta comunitaria en Cepas Sanjuaninas

El municipio rivadaviense concentrará su festejo el sábado 22 de agosto, desde las 15:00 horas, en el predio Cepas Sanjuaninas. Con entrada libre y gratuita, la tarde incluirá shows en vivo, sorteos, actividades recreativas y el tradicional chocolate para compartir en familia.

Santa Lucía: transporte gratuito para que nadie se quede afuera

Santa Lucía sumará una jornada con juegos, espectáculos en vivo, sorteos y sorpresas. Para garantizar que todos los niños del departamento puedan asistir, el municipio dispondrá de movilidades gratuitas desde puntos estratégicos. La entrada es libre, con la condición de que los menores ingresen acompañados por un adulto responsable.

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