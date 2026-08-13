Día del zurdo: qué significa y cuál es su misión

Son la "solución biológica" a la falta de integrantes del sexo puesto porque biológicamente utilizan el hemisferio cerebral opuesto a los de su mismo sexo diestros. Además,en el día a día pueden aportar una perspectiva distinta, desafiar la rutina y proponer formas originales de hacer las cosas.

Desde hace años se cree que los zurdos cumplen un rol protector o se les atribuye la capacidad de romper patrones y abrir caminos nuevos, algo que en el presente se asocia con su espíritu independiente y creativo.

Las personas que usan su lado izquierdo para escribir o patear son especiales dentro del árbol familiar y llegan con una misión.

Si bien hay evidencia de que existe una predisposición hereditaria, el desarrollo cerebral y el entorno en que se cría la persona también influyen en esta singularidad. Son vistos como agentes de cambio dentro del árbol genealógico, capaces de romper con ciclos familiares repetitivos o traer nuevas perspectivas a situaciones antiguas.

Día del zurdo: por qué se celebra el 13 de agosto

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha que busca visibilizar cómo es vivir en un mundo pensado, en gran parte, para personas diestras.

Se estima que alrededor del 10% de la población mundial es zurda, entre ellas: Lionel Messi, Diego Maradona, Charly García, Ángel Di María, Gustavo Cerati, Ned Flanders y Manu Ginóbili, son algunas de las figuras y personajes más icónicos.