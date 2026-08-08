A 10 días del femicidio que conmocionó a la provincia, familiares, amigos y organizaciones sociales convocaron a una marcha pública para exigir justicia por Gemma Giselle Álvarez (34). La movilización tendrá lugar este miércoles 12 de agosto a las 17:30 horas en Plaza Laprida, bajo las consignas "Justicia por Gemma", "Por todas las que ya no están" y "Ni una menos".
A 10 días del femicidio de Gemma Álvarez, convocaron a una marcha en Plaza Laprida
Familiares y allegados invitaron a la ciudadanía a movilizarse este miércoles 12 a las 17:30 en Plaza Laprida. El pedido de justicia se da tras el atroz ataque ocurrido en Chimbas por el que Matías Marín se encuentra detenido.