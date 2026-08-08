A 10 días del femicidio de Gemma Álvarez, convocaron a una marcha en Plaza Laprida

El brutal ataque en Chimbas

El hecho ocurrió el pasado jueves 30 de julio minutos antes de las 7 de la mañana, cuando Gemma salió de su casa en Chimbas para dirigirse en moto hacia su lugar de trabajo en un centro de salud. En el camino fue interceptada por su ex pareja, sobre quien pesaba una restricción de acercamiento vigente tras haber sido denunciado el día anterior.

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía de Delitos Especiales a cargo del fiscal Iván Grassi, Marín persiguió a la víctima a bordo de un Volkswagen Gol blanco hasta encerrarla en las inmediaciones de una planta eléctrica sobre la zona de La Costanera. Tras hacerla perder el control y caer a la banquina, el agresor descendió del vehículo y la atacó con un arma blanca en la zona del cuello, causándole heridas mortales.

Un agente penitenciario que transitaba por el lugar intentó auxiliar a la víctima creyendo que se trataba de un siniestro vial, pero fue amenazado con un arma de fuego por el agresor, quien posteriormente huyó a pie dejando el automóvil abandonado en la escena.

A 10 días del trágico episodio y con el acusado privado de la libertad, la comunidad se organiza para acompañar a la familia y marchar en pedido de justicia.