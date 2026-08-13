El duro perdido de Wanda Nara contra Mauro Icardi

De acuerdo con lo detallado al aire, la representación de Wanda sostiene que lo ocurrido habría repercutido emocionalmente en las menores y que requiere una respuesta inmediata por parte de la Justicia. Y siguió con su relato en DDM (América TV): “Dicha conducta ha generado en las niñas un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial”.

La periodista precisó que Rosenfeld hace referencia al episodio relacionado con los pasaportes. En ese contexto, la abogada reclamó que la empresaria quede a cargo del cuidado de las niñas y que se someta al padre a distintas evaluaciones profesionales. Tras la aclaración, siguió: “Solicito cuidado exclusivo de las niñas a favor de su madre, suspensión cautelar de la responsabilidad parental del señor Icardi, realización de pericias psicológicas y psiquiátricas al progenitor ”.

“Suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones en relación a su conducta y a las formas de dirigirse a las menores ”, recalcó, y opinó: “Esto es tremendo”. La solicitud contempla además limitar, de manera provisoria, las distintas formas de contacto entre el futbolista y sus hijas mientras se determina qué ocurrió y se evalúa su comportamiento.

Otro de los puntos incluidos en el documento apunta a que el exjugador realice una capacitación específica vinculada con situaciones de violencia en el ámbito familiar y de género. "Se intima al señor Icardi a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género", dijo y sumó: " La conducta del progenitor excede una mera diferencia entre adultos durante la incidencia vinculada con la documentación del viaje, comunicándose con las menores, diciéndoles que su madre las habría secuestrado y colocándolas en una situación de presión emocional".