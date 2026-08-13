Video: grabaron a un auto circulando en contramano por la Ruta del Sol

El hecho ocurrió durante la tarde-noche de este miércoles. Según se observa en los videos registrados por testigos que circulaban por el lugar, el automóvil avanzaba con dirección hacia el departamento Ullum, pero utilizando el carril equivocado.

La peligrosa maniobra obligó a otros conductores a reaccionar de manera imprevista y desviarse para evitar lo que pudo haber sido una tragedia por impacto frontal. La situación generó un fuerte repudio, considerando que se trata de una traza con tránsito continuo.