Un episodio de imprudencia al volante generó momentos de máxima tensión entre los automovilistas que transitaban por la zona de Marquesado, en el departamento Rivadavia. Un vehículo fue filmado mientras circulaba completamente en contramano por la calle Galíndez, a la altura del Dique San Emiliano.
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Video: grabaron a un auto circulando en contramano por la Ruta del Sol
Sucedió sobre la calle Galíndez, en la zona de Marquesado. Varios conductores debieron realizar maniobras de emergencia para evitar un choque frontal.