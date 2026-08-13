"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Rivadavia

Video: grabaron a un auto circulando en contramano por la Ruta del Sol

Sucedió sobre la calle Galíndez, en la zona de Marquesado. Varios conductores debieron realizar maniobras de emergencia para evitar un choque frontal.

Un episodio de imprudencia al volante generó momentos de máxima tensión entre los automovilistas que transitaban por la zona de Marquesado, en el departamento Rivadavia. Un vehículo fue filmado mientras circulaba completamente en contramano por la calle Galíndez, a la altura del Dique San Emiliano.

El hecho ocurrió durante la tarde-noche de este miércoles. Según se observa en los videos registrados por testigos que circulaban por el lugar, el automóvil avanzaba con dirección hacia el departamento Ullum, pero utilizando el carril equivocado.

La peligrosa maniobra obligó a otros conductores a reaccionar de manera imprevista y desviarse para evitar lo que pudo haber sido una tragedia por impacto frontal. La situación generó un fuerte repudio, considerando que se trata de una traza con tránsito continuo.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar