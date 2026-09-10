"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > familiares

Familiares, amigos y compañeros despidieron a "Corcho" Otarola

El querido sanjuanino falleció durante la madrugada y su partida generó numerosas muestras de cariño entre instituciones, deportistas, comerciantes y amigos que destacaron su compromiso y cercanía.

La noticia de la muerte de Jorge “Corcho” Otarola generó tristeza este jueves entre quienes lo conocieron y compartieron con él distintas etapas de la vida deportiva y social de San Juan. Su fallecimiento, ocurrido de manera repentina durante las primeras horas de la jornada a raíz de un paro cardíaco, dejó una profunda conmoción entre familiares, amigos y allegados.

“Corcho” había construido durante años un fuerte vínculo con el pádel y el ciclismo sanjuanino. Participó en la organización de actividades y torneos, estuvo ligado a distintos espacios deportivos y llegó a desempeñarse como comisario en la Vuelta a San Juan. También impulsó propuestas relacionadas con los chicos y las escuelas, otra de las facetas que quienes lo conocieron recordaron especialmente tras su partida.

Su nombre también quedó asociado a una conocida esquina de la Capital. En su kiosco de Mitre y Salta, después del campeonato del mundo conseguido por la Selección argentina en Qatar 2022, realizó un mural que reunió a Diego Maradona con la Copa de 1986, los festejos del seleccionado en Qatar y Lionel Messi levantando el trofeo. Con el tiempo, la obra se convirtió en una imagen característica del lugar y en un punto donde vecinos y visitantes se detenían para fotografiarse.

Te puede interesar...

Durante la mañana, las redes sociales se llenaron de mensajes para despedirlo. Desde distintos espacios vinculados al pádel, el ciclismo y otras instituciones de las que formó parte, además de amigos y vecinos, se repitieron las palabras de cariño, respeto y reconocimiento. Muchos eligieron recordar no solamente al deportista y organizador, sino también al hombre que siempre encontraba una manera de estar presente y acompañar.

La partida de “Corcho” dejó así un vacío entre quienes compartieron actividades, encuentros y proyectos con él. Su recuerdo quedó ligado a los lugares que frecuentó, al deporte que tanto acompañó y a esa esquina de Mitre y Salta que durante años llevó en sus paredes una parte de la pasión que también lo representaba.

Temas

Te puede interesar