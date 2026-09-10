Familiares, amigos y compañeros despidieron a "Corcho" Otarola

“Corcho” había construido durante años un fuerte vínculo con el pádel y el ciclismo sanjuanino. Participó en la organización de actividades y torneos, estuvo ligado a distintos espacios deportivos y llegó a desempeñarse como comisario en la Vuelta a San Juan. También impulsó propuestas relacionadas con los chicos y las escuelas, otra de las facetas que quienes lo conocieron recordaron especialmente tras su partida.

Su nombre también quedó asociado a una conocida esquina de la Capital. En su kiosco de Mitre y Salta, después del campeonato del mundo conseguido por la Selección argentina en Qatar 2022, realizó un mural que reunió a Diego Maradona con la Copa de 1986, los festejos del seleccionado en Qatar y Lionel Messi levantando el trofeo. Con el tiempo, la obra se convirtió en una imagen característica del lugar y en un punto donde vecinos y visitantes se detenían para fotografiarse.