La noticia de la muerte de Jorge “Corcho” Otarola generó tristeza este jueves entre quienes lo conocieron y compartieron con él distintas etapas de la vida deportiva y social de San Juan. Su fallecimiento, ocurrido de manera repentina durante las primeras horas de la jornada a raíz de un paro cardíaco, dejó una profunda conmoción entre familiares, amigos y allegados.
Familiares, amigos y compañeros despidieron a "Corcho" Otarola
El querido sanjuanino falleció durante la madrugada y su partida generó numerosas muestras de cariño entre instituciones, deportistas, comerciantes y amigos que destacaron su compromiso y cercanía.