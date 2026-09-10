Vicuña retomará la exploración de Filo del Sol con hasta ocho perforadoras en simultáneo

Además, algunos de los pozos podrían superar los 1.500 metros de profundidad, por lo que será necesario utilizar maquinaria de alta capacidad y personal especializado para trabajar en condiciones de alta montaña.

Para llevar adelante las perforaciones fueron seleccionadas Boart Longyear Argentina y Hy-Tech Griffith Drilling Argentina, luego de un proceso licitatorio que contempló aspectos técnicos y comerciales, además de seguridad, salud ocupacional, sustentabilidad y desarrollo local.

La campaña 2026-2027 dará continuidad al trabajo exploratorio que Vicuña viene desarrollando en la cordillera de los Andes y permitirá incorporar nueva información para avanzar en la definición técnica del proyecto.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining creada para desarrollar Josemaría, en San Juan, y Filo del Sol, depósito de cobre, oro y plata ubicado en San Juan y la Región de Atacama.