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Vicuña retomará la exploración de Filo del Sol con hasta ocho perforadoras en simultáneo

Vicuña anunció una nueva campaña de exploración para 2026-2027 con 55.500 metros de perforación, principalmente en Filo del Sol. Habrá hasta ocho equipos trabajando en la alta cordillera.

Filo del Sol tendrá una nueva campaña intensiva de exploración durante la temporada 2026-2027, con un programa que contempla aproximadamente 55.500 metros de perforación diamantina en la alta cordillera. La mayor parte de los trabajos estará concentrada en el proyecto ubicado entre San Juan y la Región de Atacama, Chile.

La campaña se pondrá en marcha una vez que las condiciones climáticas permitan retomar plenamente las actividades en la cordillera y se extenderá durante los próximos 12 meses. El objetivo será sumar información sobre la geología del depósito y aportar nuevos datos técnicos para acompañar el avance de las ingenierías del proyecto integrado.

El despliegue previsto muestra la magnitud de la campaña. Los trabajos se realizarán a alturas de entre 4.500 y 5.500 metros sobre el nivel del mar, con la posibilidad de operar con hasta ocho equipos de perforación en simultáneo.

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Además, algunos de los pozos podrían superar los 1.500 metros de profundidad, por lo que será necesario utilizar maquinaria de alta capacidad y personal especializado para trabajar en condiciones de alta montaña.

Para llevar adelante las perforaciones fueron seleccionadas Boart Longyear Argentina y Hy-Tech Griffith Drilling Argentina, luego de un proceso licitatorio que contempló aspectos técnicos y comerciales, además de seguridad, salud ocupacional, sustentabilidad y desarrollo local.

La campaña 2026-2027 dará continuidad al trabajo exploratorio que Vicuña viene desarrollando en la cordillera de los Andes y permitirá incorporar nueva información para avanzar en la definición técnica del proyecto.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining creada para desarrollar Josemaría, en San Juan, y Filo del Sol, depósito de cobre, oro y plata ubicado en San Juan y la Región de Atacama.

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