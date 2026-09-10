Filo del Sol tendrá una nueva campaña intensiva de exploración durante la temporada 2026-2027, con un programa que contempla aproximadamente 55.500 metros de perforación diamantina en la alta cordillera. La mayor parte de los trabajos estará concentrada en el proyecto ubicado entre San Juan y la Región de Atacama, Chile.
Vicuña retomará la exploración de Filo del Sol con hasta ocho perforadoras en simultáneo
Vicuña anunció una nueva campaña de exploración para 2026-2027 con 55.500 metros de perforación, principalmente en Filo del Sol. Habrá hasta ocho equipos trabajando en la alta cordillera.