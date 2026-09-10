Hallaron una carta de 1833 que relata la usurpación inglesa de las Malvinas

El oficio constituye un testimonio de la época sobre la comunicación oficial de lo ocurrido en las Malvinas.

El director del Archivo Histórico, Javier Critto, destacó la relevancia del destinatario de la carta. En ese momento, Tucumán tenía un peso político importante dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por lo que Heredia recibió uno de los primeros partes sobre lo sucedido. “Era una de las provincias más importantes y por eso el primer parte se lo daban al gobernador de Tucumán”, explicó Critto.

El material permaneció conservado durante décadas hasta ser identificado por el equipo que trabaja en la recuperación del patrimonio documental tucumano.

Para el Archivo Histórico, su importancia radica no solo en la antigüedad, sino también en que permite acceder a un testimonio contemporáneo a los hechos y conocer cómo las autoridades de la época transmitieron la información sobre lo ocurrido en las islas.

Critto calificó el hallazgo como un documento “inédito y fundamental” para la memoria provincial y nacional.

La carta fue redactada en un período en el que todavía no existía la Argentina como Estado nacional en su configuración actual. Las provincias formaban parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El 2 de enero de 1833, fuerzas británicas tomaron el control de las Islas Malvinas, que se encontraban bajo administración argentina. El oficio recuperado permite conocer cómo ese episodio fue informado desde Buenos Aires hacia otras autoridades provinciales.

Un aporte para la memoria histórica

El hallazgo fue presentado en el marco de un ciclo de actividades organizado por el Archivo Histórico de Tucumán, que busca recuperar documentos y generar espacios de reflexión sobre distintos acontecimientos del pasado provincial y nacional.

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó la importancia de transformar esos documentos en herramientas para el conocimiento y la reflexión.

El Archivo Histórico desarrolla así tareas de conservación y, al mismo tiempo, busca facilitar el acceso de la comunidad a materiales que permiten reconstruir distintos momentos de la historia argentina.