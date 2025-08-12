Este martes, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (C.C.S.J) anunció la extensión del Mega Outlet hasta este domingo 17 de agosto, tras registrar una mejora en las ventas en los últimos días. La propuesta incluye descuentos de hasta el 70% en una amplia variedad de productos, además de promociones como la segunda prenda con rebaja, ofertas 3x2 y precios especiales en distintos rubros.
Extienden el Mega Outlet con descuentos de hasta el 70%
La Cámara de Comercio y Servicios confirmó que la promoción seguirá hasta el 17 de agosto. Habrá rebajas, 3x2 y ofertas especiales en comercios de toda la provincia.