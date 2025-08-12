"
Extienden el Mega Outlet con descuentos de hasta el 70%

La Cámara de Comercio y Servicios confirmó que la promoción seguirá hasta el 17 de agosto. Habrá rebajas, 3x2 y ofertas especiales en comercios de toda la provincia.

Este martes, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (C.C.S.J) anunció la extensión del Mega Outlet hasta este domingo 17 de agosto, tras registrar una mejora en las ventas en los últimos días. La propuesta incluye descuentos de hasta el 70% en una amplia variedad de productos, además de promociones como la segunda prenda con rebaja, ofertas 3x2 y precios especiales en distintos rubros.

El evento se desarrolla en comercios del microcentro y otros puntos estratégicos de la provincia, con opciones que van desde indumentaria y calzado hasta artículos para el hogar y tecnología.

El presidente de la C.C.S.J, Hermes Rodríguez, destacó: “Los comerciantes están muy contentos ya que las ventas han aumentado gracias a las ofertas y estrategias que han implementado. Invitamos a los sanjuaninos a que participen en este Mega Outlet”.

La iniciativa también apunta a que los consumidores aprovechen las ofertas de cara al Día de las Infancias, que se celebra este domingo. Según la entidad, la propuesta representa una oportunidad para adelantar compras, renovar el vestuario y equipar los hogares con precios más bajos.

