Extienden el Mega Outlet con descuentos de hasta el 70%

El evento se desarrolla en comercios del microcentro y otros puntos estratégicos de la provincia, con opciones que van desde indumentaria y calzado hasta artículos para el hogar y tecnología.

El presidente de la C.C.S.J, Hermes Rodríguez, destacó: “Los comerciantes están muy contentos ya que las ventas han aumentado gracias a las ofertas y estrategias que han implementado. Invitamos a los sanjuaninos a que participen en este Mega Outlet”.