Las Copas de la Scaloneta, en San Martín, Ullum y Zonda

La AFA traerá este fin de semana a San Juan las copas que ganó la Scaloneta. En esta oportunidad visitará departamentos del interior de la provincia.

La Copa del Mundo, la Copa América y la Copa Finalísima estarán, una vez más, en San Juan. Los trofeos que ganó la Selección argentina en los últimos años llegarán este fin de semana y serán exhibidas en San Martín, Ullum y Zonda. Los fanáticos podrán ver de cerca los trofeos y tomarse fotos para el recuerdo.

El recorrido comenzará este sábado de 9 a 19 en el estadio Marta Orellano de San Martín.

El domingo por la mañana será el turno de Ullum. Los trofeos estarán de 9 a 13.30 en el Skatepark Municipal.

En la tarde del domingo llegará la oportunidad para los vecinos de Zonda. Los trofeos estarán de 14 a 18.30 en la Casa de la Cultura.

Copa del mundo- san juan.jpg

La muestra es organizada por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Sanjuanina de Fútbol.

