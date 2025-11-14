La Copa del Mundo, la Copa América y la Copa Finalísima estarán, una vez más, en San Juan. Los trofeos que ganó la Selección argentina en los últimos años llegarán este fin de semana y serán exhibidas en San Martín, Ullum y Zonda. Los fanáticos podrán ver de cerca los trofeos y tomarse fotos para el recuerdo.
San Juan 8 > Ovación > Ullum
Las Copas de la Scaloneta, en San Martín, Ullum y Zonda
La AFA traerá este fin de semana a San Juan las copas que ganó la Scaloneta. En esta oportunidad visitará departamentos del interior de la provincia.