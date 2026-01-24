Kevin Castro se quedó con el Prólogo de la Vuelta a San Juan

Recorrido: por calle Colón hacia el norte hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta Línea de Meta en el mismo sitio donde fue la Largada (Colón y Tomás Edison).

A las 20:32 y con las primeras gotas de lluvia cayendo, se puso en marcha la primera serie, que luego de 29m54s y 22,8 km recorridos fue ganada por Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucia-Gremios por el Deporte), escoltado por Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) y Marcos León Rodríguez (Diberbool), clasificando los tres a la final.

Tras un breve lapso, se largó la segunda serie a las 21:08. Ante las inclemencias del tiempo, el comisariato de la carrera decidió cambiar la forma de seguir: Para resguardar a los ciclistas, las series clasificatorias 2, 3, 4 y 5 tuvieron un solo giro al circuito (y no los tres previstos) y se decidió que la carrera final, con los 15 mejores ciclistas, sería a 2 giros (y no los tres previstos). La segunda serie la ganó Lisandro Bravo (Chimbas Te Quiero); segundo fue Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito) y tercero, Kevin Castro (Diberbool).

El tercer parcial se lo llevó Cristóbal Báez Muñoz (Plus Racing Cycling Team); segundo finalizó Hugo Ruiz Calle (SEP San Juan); tercero, Héctor Dinamarca (Selección Chile), clasificando los tres a la final.

Cuarta serie: Primer lugar para Marcos Méndez (Diberbool); 2º Leandro Velardez (Municipalidad de Pocito); 3º Omar Azzen (Portal Santa Lucía).

Quinta serie: Victoria para Francisco Kotsakis (Plus Racing Cycling Team); 2º Ramiro Videla (Fuerza Activa); 3º Adrián Díaz (Portal Santa Lucía).

Disputadas las cinco series clasificatoria, los quince mejores, corrieron el circuito en una sola ocasión (7,6 km), debiendo las autoridades de la carrera volver a modificar la cantidad de giros, ya que la lluvia se intensificó a las diez de la noche.

El triunfo se lo llevó Kevin Castro (Diberbool); el segundo puesto quedó en manos de Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía), finalizando en la tercera ubicación Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito).

Castro, con su primer puesto, es el líder de la clasificación y lucirá el maillot como puntero de la general individual; luego de recibir la premiación, dijo: “La verdad es que empezando muy bien, con el pie derecho, qué mejor que mañana lucir la camiseta líder. Bueno, soñado, la verdad, que ni siquiera tenía los planes, sinceramente. Y que se me dé de esta manera, me encuentra muy motivado, así que vamos a seguir por lo que sigue con esta vuelta. Las expectativas son buenas, tenemos un buen equipo, así que vamos a seguir trabajando para mantener a la gente bien ubicada en la general y por mi lado, por las etapas”.

La primera etapa se disputará este sábado 24 de enero y transitará por Capital, Sarmiento, Albardón y la parte final será en Capital). Concentración: Plaza 25 de Mayo, Capital – 14.15 hs. Largada: Plaza 25 de Mayo, Capital – 15 horas y llegada frente al Estadio Aldo Cantoni, Capital.