Estos son los requisitos para viajar a Chile con perros o gatos

Visitar a un veterinario matriculado.

Presentar todo en SENASA para la obtención del CVI.

El Certificado Veterinario Internacional (CVI) puede solicitarse

De manera presencial en SENASA, calle Carlos M. de Alvear Norte 247, de lunes a viernes de 8 a 13 horas.Correo: [email protected] | Tel.: 0264-4265124

| Tel.: 0264-4265124 De forma online, ingresando aquí

No es necesario que el dueño del animal se presente personalmente para realizar el trámite.

Requisitos documentales para la emisión del CVI

Certificado de Salud (original).

Certificado/s de Vacunación Antirrábica (original y una fotocopia).

Certificación de desparasitación interna y externa (original y una fotocopia).

Fotocopia del DNI o Pasaporte del propietario, responsable o persona que viaje con el animal.

Consideraciones importantes:

Todos los animales, incluidos los menores de 90 días, deben contar con vacunación antirrábica aplicada al menos 21 días antes del ingreso a Chile.

Animales adultos que no cumplan el plazo de 21 días podrán viajar sin espera si acreditan vacunación previa y refuerzo vigente, presentando ambos certificados.

Documento de identidad

Se debe presentar la fotocopia del DNI o Pasaporte de la persona que traslade el animal o, si viaja no acompañado, del propietario o responsable que lo recibirá en destino.

Información adicional requerida

Vía de transporte y si el animal viaja solo o acompañado.

Dirección en Chile donde residirá el animal.

Estos datos son solicitados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile para la confección del CVI.

Animales de hasta 3 meses de edad

Los ejemplares de edad igual o menor a 90 días deben contar con vacunación antirrábica aprobada por SENASA, aplicada al menos 21 días antes del ingreso a Chile.

Costo del trámite

Los valores pueden consultarse aquí

Para más información sobre requisitos aquí

Para más información sobre CVI aquí

Desde el Ministerio de Gobierno se recuerda la importancia de verificar con anticipación toda la documentación requerida para garantizar un traslado seguro y sin inconvenientes de los animales de compañía.