Un hombre degolló en plena calle a una mujer en La Matanza

Casi de manera simultánea al arribo de la ambulancia llegó su marido, Américo Isaias C.C., de 56 años, de nacionalidad peruana como su esposa.

El fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, investiga el crimen de momento como un homicidio y se desconoce por ahora si el atacante conocía a su víctima.

Se constató una herida fatal importante en el cuello, de 12 centímetros de extensión, y otra en el tórax que, según los informes forenses preliminares, no habría sido letal. Ambas fueron producidas con un objeto punzante, se presume que un puñal.

Las primeras investigaciones confirmarían que el hombre no había estado en el boliche bailable donde había estado durante la noche Arotinco Palomino, sobre la avenida Rivadavia, un lugar al que asiste la gran comunidad boliviana de la zona de Liniers.

Arribas está dedicado a revisar las cámaras de seguridad para intentar identificar al sospechoso y reconstruir las últimas horas del asesino y de su víctima. De momento no se sabe si entre ellos existía algún tipo de relación o conocimiento mutuo.

“En la zona hay muchas fábricas y seguramente mañana tendremos un panorama mejor”, comentó una fuente del caso a Infobae.

Un bombero mató a una pareja de ladrones en Quilmes

De franco y vestido de civil, un bombero de la Ciudad de Buenos Aires mató a una pareja de delincuentes que quiso robarle el auto en Quilmes. Este domingo se conocieron las imágenes del hecho y, para la Justicia, ese video le da la derecha al fiscal del caso, que lo consideró como legítima defensa.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que los ladrones que atacaron al bombero venían de cometer otro robo. “Incluso, la mujer fallecida tenía encima el celular que habían sustraído esa misma mañana también en Quilmes”, ampliaron.

Las mismas fuentes contaron a este medio que esa misma mujer “había salido de la cárcel hacía unos seis meses”. Se investigan los antecedentes de su cómplice.

El intento de robo sucedió a las 11.40 del día de Nochebuena en la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde, en el Barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste.

El oficial del área de Transporte Forense de Bomberos de la Ciudad se subió a su Peugeot 207, pero no arrancó enseguida. Se quedó en el interior del coche al menos un minuto más. Fue entonces que fue interceptado por los ladrones.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, la mujer apareció por el lado del acompañante caminado. Llevaba el caso puesto. Bordeó la trompa del Peugeot 207 y se acercó a la ventanilla del conductor, mientras el otro ladrón a bordo de la moto ya se había puesto a la par de la puerta donde estaba bombero al volante del coche. Tenía un arma en la mano.

Mientras el sospechoso en la moto amedrentaba al bombero con su arma, la mujer hacía lo imposible para obligar a su víctima a salir del vehículo: hasta que logró abrir la puerta del conductor y se metió en el coche.

Frente a esa situación, el bombero se identificó, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. Incluso corriéndose hacia el asiento del acompañarte, repelió la agresión disparando contra los atacantes.

“Le disparó al de la moto, la cómplice quedó en la línea de fuego y recibió un tiro en el cuello que puede haber sido directo o de rebote porque el auto tiene varios impactos”, describieron las fuentes del caso.