"Estamos en las etapas finales": Trump recibió a Zelensky

La negociación ha sido compleja. El borrador inicial generó resistencia en Kiev al proponer concesiones drásticas, como la oficialidad del idioma ruso y la cesión de Crimea y el Donbás. Sin embargo, tras intensas gestiones del negociador ucraniano Rustem Umerov, se logró una segunda versión que hoy está sobre la mesa.

Durante la conferencia previa, Trump elogió la valentía de Zelensky y su pueblo: "Ha pasado por algo que pocas naciones han tenido que sobrellevar. Zelensky trabajó muy duro y es muy valiente".

Además, el republicano anticipó que, tras concluir esta cita, mantendrá una comunicación telefónica con Vladímir Putin para continuar con el proceso.

Por su parte, el líder ucraniano fue claro sobre los ataques recientes en territorio ruso: "Eran necesarios", admitió Trump, subrayando que ambos presidentes (Zelensky y Putin) comparten ahora el deseo de frenar la matanza.

A pesar del avance diplomático en Washington, el destino final del acuerdo no se decidirá en una oficina. Zelensky aseguró que cualquier plan de paz será sometido a una votación popular en Ucrania.

"La última palabra la tiene el pueblo", afirmó el mandatario, dejando claro que la sociedad ucraniana deberá avalar o rechazar las condiciones del cese de fuego y las reformas territoriales propuestas.

Con las bases de un "buen acuerdo" ya establecidas, el mundo observa con atención el desenlace de esta cumbre que busca desactivar el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial