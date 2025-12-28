Menú para Año Nuevo: entrada, principal y postre en menos de una hora

En sintonía, Santiago Garat, cocinero de Corte, destacó la necesidad de anticipar las compras para evitar contratiempos en el último momento. Garat enfatizó lo importante que es no dejar la visita a la verdulería para el propio 31 de diciembre, recomendando tener los ingredientes listos varios días antes.

Las entradas rápidas y frescas representan una opción adaptable para distintos gustos y presupuestos. Massa Alcantara sugirió una ensalada de tomates, cebolla y sardinas, ideal para el verano, o una combinación de jamón cocido de calidad, huevos duros, palmitos y salsa golf. “Recomiendo siempre entradas frías dónde genera un clima distendido, nos permite un armado mejor, para luego lo que viene, que será mas contundente”, comentó David Ribulgo, chef de La Pescaderita.

Para quienes prefieren alternativas aún más simples, el pionono que se encuentra en supermercados puede untarse con mayonesa y rellenarse con pollo desmenuzado, palmitos, jamón, atún o caballa, permitiendo ajustar la propuesta según el bolsillo.

Por su parte, Adrián David Euler, chef de La Capitana, sumó opciones como bruschettas con diferentes coberturas, tabla de fiambres variada y el tradicional Vitel Toné, hecho con colita de cuadril para reducir el tiempo de cocción y lograr mayor terneza.

Platos principales: practicidad y sabor en menos de una hora

Para el plato principal, los especialistas coincidieron en priorizar recetas prácticas y de fácil digestión, muy adecuadas para el verano. Garat señaló que opciones como vegetales y proteínas, especialmente carne vacuna, son acertadas.

Sugirió desde un asado, servido frio y ya cortado acompañado de salsas frescas — hasta la picana asada con salsa verde o chimichurri. Euler recomendó el clásico pollo al horno con papas (“pollo roty”) por su rapidez y simpleza. Massa Alcantara agregó que preparar carnes frías con anticipación —como matambre o carnes asadas en rodajas— permite dejar todo listo para servir y que los invitados puedan elegir a gusto.

Postres ágiles y refrescantes para el cierre

El cierre del menú también permite soluciones ágiles y refrescantes. Euler propuso panna cotta con frutos rojos como un postre rápido, mientras Garat recomendó aprovechar la fruta de estación preparando duraznos asados con miel y especias y sirviéndolos con helado. Pero la ensalada de frutas, rescatada por Massa Alcantara, sigue figurando entre los postres preferidos por su ligereza y frescura.

“Llegar al postre debe ser un lindo objetivo y no quedar en el camino. Así que lo mejor es ir despacio y disfrutar hasta el final”, expresó Ribulgo.

Además, Massa Alcantara aconsejó dejar la comida ya emplatada o dispuesta en fuentes, de modo que cada invitado se sirva y el anfitrión pueda disfrutar la celebración con todos. Garat, en tanto, sugirió diseñar una “gran mesa” con variedad de opciones para que cada comensal elija a su preferencia.

De este modo, la propuesta de los expertos apunta a que la practicidad y la anticipación sean compatibles con una cena sabrosa y cálida. Adelantar la preparación de cada elemento del menú permite que la reunión gire en torno al brindis y la compañía, sin restar energía al encuentro más importante de la noche.