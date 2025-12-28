Lamine Yamal recibió el premio Maradona

El reconocimiento, que lleva el apellido del ídolo argentino, se otorga al jugador con mayor destreza individual, capacidad técnica y talento natural dentro de la cancha. En esta ocasión, fue para la promesa del Barça, quien también se quedó con el galardón al Mejor Delantero de la temporada.

En diálogo tras la premiación, Yamal reflexionó sobre su crecimiento en el último año: "Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", expresó con madurez. Consultado por sus referentes, el extremo se desmarcó de las comparaciones: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no compararse con nadie y querer ser ellos mismos", sostuvo. Además, remarcó su compromiso: "Seguir trabajando para traer más éxito deportivo al equipo", agregó.