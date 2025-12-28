"
Lamine Yamal recibió el premio Maradona

La estrella del Barcelona recibió el premio de los Globe Soccer Awards por su destreza individual, capacidad técnica y talento natural.

En una nueva edición de los Globe Soccer Awards, celebrada este domingo en Dubai, Lamine Yamal fue uno de los nombres destacados al recibir el Premio Maradona, una distinción que apunta a los jóvenes más habilidosos del fútbol mundial.

El reconocimiento, que lleva el apellido del ídolo argentino, se otorga al jugador con mayor destreza individual, capacidad técnica y talento natural dentro de la cancha. En esta ocasión, fue para la promesa del Barça, quien también se quedó con el galardón al Mejor Delantero de la temporada.

En diálogo tras la premiación, Yamal reflexionó sobre su crecimiento en el último año: "Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", expresó con madurez. Consultado por sus referentes, el extremo se desmarcó de las comparaciones: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no compararse con nadie y querer ser ellos mismos", sostuvo. Además, remarcó su compromiso: "Seguir trabajando para traer más éxito deportivo al equipo", agregó.

Mientras Ousmane Dembélé y el PSG se quedaron con los principales premios, el atacante culé se llevó una de las estatuillas más simbólicas, no solo por el criterio del galardón, sino por el peso histórico del nombre que representa. Jude Bellingham fue quien había recibido este mismo premio en la edición 2024, lo que marca la continuidad del enfoque en jóvenes que ya impactan en la élite.

Los premiados en los Globe Soccer Awards

  • Mejor futbolista: Ousmane Dembelé (PSG)
  • Jugador emergente: Désiré Doué (PSG)
  • Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)
  • Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)
  • Mejor club masculino: PSG
  • Mejor club femenino: Barcelona
  • Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)
  • Premio Maradona: Lamine Yamal
  • Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
  • Mejor Selección: Portugal
  • Mejor Superación Deportiva: Paul Pogba
  • Mejor agente: Jorge Mendes
  • Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)
  • Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)
  • Mejor creador de contenido: Bilal Halal
  • Mejor Academia: Right to Dream
  • Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta
  • Mejor branding: Los Angeles Football Club
  • Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi
FUENTE: TyC Sports

