Estos son los mensajes del rugbier a su hija tras golpearla con un cinto: "No quise lastimarte"

El hecho se produjo el martes 1 de octubre, en la noche. El primer mensaje relacionado con el tema fue a las 21:55. Allí De La Plata le dice a su hija que la ama, que lo perdone, que no quiso lastimarla y reconoce que se equivocó. Minutos después su hija le responde que "ella lo sabe", pero le remarca, "hay cosas en las que te equivocas porque la violencia nunca arregla nada (...) y con el tiempo has logrado que te llegue a tener miedo y eso no es lo que te brinda un padre", contestó la víctima.









chats rugbier.jpg

















En el relato la pequeña le dice que lo ama mucho pero que desde que comenzó su relación con la actual pareja las cosas no son las mismas. Justamente la novia del rugbier, usó las redes sociales para defender a De La Plata definiéndolo como un "padrazo" y aclarando que "pronto se acabarán las mentiras, todo cae por su propio peso".









marcas rugbier nena.jpg













El hombre fue detenido al día siguiente del hecho luego de que la madre de la pequeña realizara la denuncia y un médico legista constatara los golpes. Con las fotos de prueba el juez Pablo Ortega, del Primer Juzgado Correccional, tomó la medida de enviarlo al Servicio Penitenciario e imputarlo, por el momento, por lesiones leves agravadas por el vínculo. Se espera que esta semana la niña sea entrevistada en el centro ANIVI para que dé su versión del hecho.