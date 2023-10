Estos son los ganadores del sorteo de cupones no premiados

López señaló además que “estos cupones lo demuestran y nos permiten cumplir nuestro principal objetivo que es la acción social, en particular con las Cruzadas Solidarias. Esto también lo realizan ustedes con cada cupón, que es un granito de arena que permite llevar esa ayuda a quienes más la necesitan”.

Participaron además de la presidenta de la CAS, los gerentes Paula Quiroz y Víctor Lobos; y también el presidente de la Cámara de Agencieros, Loterías y Afines, Ernesto Pérez.

Cruzada Solidaria Educación

En primer lugar, se realizó el sorteo de la Cruzada Solidaria Educación que permite llevar equipamiento a las escuelas ganadoras. Resultaron ganadoras:

- Instituto Técnico Superior de Gestión Sarmiento de Media Agua, Sarmiento.

- PROPAA Zona Este Anexo 6 de Caucete.

Ambas instituciones recibirán una heladera y parlante con micrófono.

Cruzada Solidaria Salud

El CAPS Lote Hogar N°3 de Rivadavia y el CAPS San Isidro de Jáchal resultaron ganadores de una silla de ruedas plegable y un aire acondicionado.

Participaron todos los centros de salud de la provincia que forman parte de un listado que el Ministerio de Salud Pública brinda a la Caja de Acción Social.

Una Cruzada Solidaria Mayor

Luego, se realizó el sorteo de Una Cruzada Solidaria Mayor. Los Centros de Jubilados que resultaron ganadores son:

-Unión y Esperanza, del departamento Albardón.

-Medalla Milagrosa, de Rivadavia.

Ambos serán beneficiados con un aire acondicionado y parlante con micrófono.

Cupones no Premiados

Finalmente, fue el turno del Sorteo de Cupones no Premiados. El escribano Franco Semino junto a la gerenta de Juegos, Paula Quiroz, fueron quienes chequearon la información para garantizar transparencia del sorteo que tuvo una importante cantidad de tickets.

La ganadora del primer premio, una moto 0km, fue Gloria Liliana Aguilera, quien jugó en la Subagencia 881 de Chimbas.

Todos los ganadores de esta edición son:

1º- PREMIO: MOTO 0KM 110 CC: Gloria Liliana Aguilera- DNI 16.422.697

2º- PREMIO: LAVARROPAS: Horacio Soria-DNI 14.991.241

3º- PREMIO: PC ALL IN ONE: Cecilio Uliarte- DNI 32.374.906

4º- PREMIO: FREEZER HORIZONTAL: Gladys Beatriz Avila- DNI 12.394.399

5º- PREMIO: JUEGO DE JARDÍN: Alejandro Castro- DNI 33.094.317

6º- PREMIO: AIRE ACONDICIONADO: Valentino Acosta- DNI50.085.519

7º- PREMIO: SMART TV 50”: Ana Coria- DNI 42.356.042

8º- PREMIO: VENTILADOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL: Oscar Orlando Malla- DNI 7.949.918

Los ganadores deben presentarse con su DNI dentro de los 10 días hábiles a partir de la fecha del sorteo para coordinar la entrega de premios.

Finalmente, la CAS recuerda que quienes esta vez no ganaron, tienen nuevas chances de poder resultar ganadores. Para esto deberán guardar sus cupones no premiados desde el 30 de septiembre al 24 de noviembre y participar del próximo sorteo que se realizará el sábado 25 de noviembre.

Deben depositarlos en las urnas ubicadas en las agencias oficiales consignando en forma clara y legible: nombre, DNI y teléfono.