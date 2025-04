Este lunes imputarán al juez Roberto Montilla tras las acusaciones

La causa tiene origen a partir de otra investigación que involucra a un sujeto, identificado como José Benito Martín, que quedó detenido el pasado 5 de abril por el presunto delito de estafa y quedó alojado en la Comisaría 4°, a disposición de Flagrancia. Sin embargo, el juez Montilla, de otro sistema, es quien habría realizado varios llamados a la seccional para sugerir al oficial de servicio que trasladaran al detenido a una residencia para adultos mayores, según consta en la denuncia. Al no poder lograr su cometido, el magistrado se habría hecho presente en la Comisaría 4°, apenas pasadas las 14 del domingo 6 de abril, donde habría intentado convencer a los uniformados para que trasladaran al aprehendido.

Todo esto quedó registrado en la cámara de seguridad de la Seccional de la avenida Libertador y Paula A. de Sarmiento y quedó en el legajo de la investigación.

En declaraciones a los medios de comunicación, el juez denunciado expresó: “A ciencia cierta no he cometido ningún hecho que sea de agravio a la Justicia, tampoco he agraviado al juez de Flagrancia, en ningún momento. Tampoco he agraviado a la fiscal. Sí veo que estoy siendo agraviado yo en mi desempeño, en mi moral y en muchas otras cosas más. Yo no tengo ningún tipo de problema porque yo no tengo nada que ocultar. Mi moral es intachable y no tengo ningún tipo de inconveniente. Voy a tener mi tiempo de hacer mi descargo ante el señor fiscal y manifestar las cosas que han acontecido”, finalizó.

En la audiencia de este lunes tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos, o de permanecer callado y no declarar.