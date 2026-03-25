Triple choque: el regreso del Dique Punta Negra terminó con caos vehicular

Cerca de las 20:00 horas, en un sector de alta congestión, se produjo una colisión múltiple en la que intervinieron tres vehículos. Según testigos presenciales, el choque fue "en cadena".

El accidente generó un embotellamiento de importancia, con filas de autos que se extendieron por varios kilómetros. El personal policial debió implementar un operativo de circulación asistida a media calzada para permitir el peritaje y el retiro de los autos, lo que provocó demoras de más de 45 minutos para los conductores que bajaban hacia la Ciudad de San Juan. Afortunadamente, no hubo heridos que lamentar.