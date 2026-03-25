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Triple choque: el regreso del Dique Punta Negra terminó con caos vehicular

El siniestro vial ocurrió este martes 24 de marzo, cuando cientos de sanjuaninos regresaban del perilago de Punta Negra.

El cierre del feriado por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia se vio complicadi por un siniestro vial en el departamento Zonda. El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 12, cuando el flujo de vehículos que regresaba desde el perilago del Dique Punta Negra era máximo.

Cerca de las 20:00 horas, en un sector de alta congestión, se produjo una colisión múltiple en la que intervinieron tres vehículos. Según testigos presenciales, el choque fue "en cadena".

El accidente generó un embotellamiento de importancia, con filas de autos que se extendieron por varios kilómetros. El personal policial debió implementar un operativo de circulación asistida a media calzada para permitir el peritaje y el retiro de los autos, lo que provocó demoras de más de 45 minutos para los conductores que bajaban hacia la Ciudad de San Juan. Afortunadamente, no hubo heridos que lamentar.

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