El cierre del feriado por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia se vio complicadi por un siniestro vial en el departamento Zonda. El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 12, cuando el flujo de vehículos que regresaba desde el perilago del Dique Punta Negra era máximo.
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Triple choque: el regreso del Dique Punta Negra terminó con caos vehicular
El siniestro vial ocurrió este martes 24 de marzo, cuando cientos de sanjuaninos regresaban del perilago de Punta Negra.