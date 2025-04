El juez Montilla tras las acusaciones: "Mi moral es intachable"

“Sí veo que estoy siendo agraviado yo en mi desempeño, en mi moral y en muchas otras cosas más que no voy a seguir ventilando”, remarcó. Y agregó: “Me gustaría primero que, por lo menos, se me notifique de lo que se me acusa. Yo no tengo ningún tipo de problema porque yo no tengo nada que ocultar. Mi moral es intachable y no tengo ningún tipo de inconveniente”, aseveró.

“Voy a tener mi tiempo de hacer mi descargo ante el señor fiscal y manifestar las cosas que han acontecido”, finalizó.

El problema radica en que la causa original, que involucra al sujeto identificado como José Benito Martín, quedó detenido el pasado 5 de abril por el presunto delito de estafa y quedó alojado en la Comisaría 4°, a disposición de Flagrancia. Sin embargo, el juez Montilla, de otro sistema, es quien habría realizado varios llamados a la seccional para sugerir al oficial de servicio que trasladaran al detenido a una residencia para adultos mayores, según consta en la denuncia.

Al no poder lograr su cometido, el magistrado se habría hecho presente en la Comisaría 4°, apenas pasadas las 14 del domingo 6 de abril, donde habría intentado convencer a los uniformados para que trasladaran al aprehendido.