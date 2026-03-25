Obras en Capital: tránsito reducido en calle Entre Ríos por reparaciones

Durante este miércoles 25 de marzo, se llevan adelante obras de infraestructura que afectan la normal circulación vehicular en el corazón de la ciudad. Las cuadrillas de servicios trabajan en la reparación de una conexión domiciliaria ubicada en calle Entre Ríos, específicamente en el tramo comprendido entre Avenida Libertador General San Martín y calle Laprida.