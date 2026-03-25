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Obras en Capital: tránsito reducido en calle Entre Ríos por reparaciones

Debido a tareas de reparación en una conexión domiciliaria, este miércoles 25 de marzo se verá afectado el tránsito en una de las arterias del microcentro.

Durante este miércoles 25 de marzo, se llevan adelante obras de infraestructura que afectan la normal circulación vehicular en el corazón de la ciudad. Las cuadrillas de servicios trabajan en la reparación de una conexión domiciliaria ubicada en calle Entre Ríos, específicamente en el tramo comprendido entre Avenida Libertador General San Martín y calle Laprida.

Para permitir el despliegue de los operarios y la maquinaria necesaria, el tránsito permanecerá parcialmente interrumpido en el sector mencionado. Según el cronograma oficial de obras, el plazo estimado para la finalización de las tareas y la rehabilitación total de la calzada es de 1 (un) día.

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