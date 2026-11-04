Este jueves inicia la preinscripción para el Concurso de Ascenso Docente

Según el cronograma oficial, la nómina provisoria de participantes habilitados se publicará los días 17 y 18 de diciembre. Posteriormente, continuarán las instancias administrativas y de evaluación previstas para el desarrollo del concurso.

Formación obligatoria para los cargos jerárquicos

El proceso también contempla un trayecto formativo obligatorio para preparar a los aspirantes en el desempeño de funciones directivas y de supervisión. La capacitación comenzará en febrero de 2027 y tendrá modalidad virtual y asincrónica.

Estará organizada en cuatro módulos que abordarán el conocimiento del entorno virtual, la gestión escolar y el acompañamiento pedagógico, las claves normativas de la gestión escolar y el rol de directores y supervisores desde los enfoques actuales.

La propuesta incluirá evaluaciones y la elaboración y defensa de un trabajo integrador final, articulado con una residencia práctica en terreno.

Qué cargos se podrán cubrir

El Concurso de Ascenso Docente permitirá acceder a cargos de conducción y supervisión dentro del sistema educativo provincial. La convocatoria comprende puestos de Supervisión General, Supervisión Escolar y Supervisión de Especialidades, además de cargos de directores y vicedirectores de los niveles Inicial, Primario y Especial.

También incluye la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y la Biblioteca del Magisterio.

La instrumentación del proceso quedó formalizada mediante un decreto reglamentario publicado en el Boletín Oficial y la Resolución Ministerial N.º 21089-ME-2026. Se trata de una convocatoria que se retoma después de más de diez años sin concursos de ascenso de estas características y que permitirá acceder a cargos jerárquicos mediante un sistema de antecedentes, formación y oposición.