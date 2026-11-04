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Este jueves inicia la preinscripción para el Concurso de Ascenso Docente

Los interesados tendrán tiempo hasta el lunes 9 de noviembre para completar este primer paso, exclusivamente a través del sitio web del Ministerio de Educación.

Este jueves 5 de noviembre comenzará la preinscripción digital para el Concurso de Ascenso Docente 2026-2027 en San Juan. Los interesados tendrán tiempo hasta el lunes 9 de noviembre para completar este primer paso, exclusivamente a través del sitio web del Ministerio de Educación.

Una vez finalizado el trámite online, los postulantes recibirán un turno para presentar la documentación de manera presencial. Esta segunda etapa se desarrollará entre el 10 y el 27 de noviembre ante la Junta de Clasificación Docente Rama Inicial, Primaria, Especial y Adultos.

Para completar la inscripción, deberán concurrir con el turno asignado y presentar el DNI con fotocopia legalizada, la declaración jurada de cargos y actividades en instituciones de gestión estatal y privada, y el formulario de inscripción impreso.

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Según el cronograma oficial, la nómina provisoria de participantes habilitados se publicará los días 17 y 18 de diciembre. Posteriormente, continuarán las instancias administrativas y de evaluación previstas para el desarrollo del concurso.

Formación obligatoria para los cargos jerárquicos

El proceso también contempla un trayecto formativo obligatorio para preparar a los aspirantes en el desempeño de funciones directivas y de supervisión. La capacitación comenzará en febrero de 2027 y tendrá modalidad virtual y asincrónica.

Estará organizada en cuatro módulos que abordarán el conocimiento del entorno virtual, la gestión escolar y el acompañamiento pedagógico, las claves normativas de la gestión escolar y el rol de directores y supervisores desde los enfoques actuales.

La propuesta incluirá evaluaciones y la elaboración y defensa de un trabajo integrador final, articulado con una residencia práctica en terreno.

Qué cargos se podrán cubrir

El Concurso de Ascenso Docente permitirá acceder a cargos de conducción y supervisión dentro del sistema educativo provincial. La convocatoria comprende puestos de Supervisión General, Supervisión Escolar y Supervisión de Especialidades, además de cargos de directores y vicedirectores de los niveles Inicial, Primario y Especial.

También incluye la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y la Biblioteca del Magisterio.

La instrumentación del proceso quedó formalizada mediante un decreto reglamentario publicado en el Boletín Oficial y la Resolución Ministerial N.º 21089-ME-2026. Se trata de una convocatoria que se retoma después de más de diez años sin concursos de ascenso de estas características y que permitirá acceder a cargos jerárquicos mediante un sistema de antecedentes, formación y oposición.

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