Lanzan capacitaciones para acompañar el talento exportador local

El Diplomado en Gestión Estratégica de Negocios Nacionales e Internacionales se llevará adelante a través de tres modalidades en diferentes instituciones de la provincia de San Juan:

Capacitación presencial: jornadas y talleres dictados en los Institutos Superiores Técnicos de educación pública y privada, articulados específicamente con el Instituto Superior Técnico Sarmiento.

Capacitación híbrida: dictado a través del Campus Virtual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Capacitación a distancia: formación en herramientas pedagógicas a cargo de la Universidad Católica de Cuyo.

El cronograma semestral de actividades abarca múltiples etapas de relevamiento y visitas a los institutos. El Diplomado tendrá una duración de 4 meses, iniciando en noviembre de 2026 y continuando en 2027. Las clases se impartirán semanalmente, los días martes en el horario de 20 a 22 horas.

Los cupos son limitados y las inscripciones ya están disponibles en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgj18yNaxHBsuSjMtpvk0PaYwBRPTAFgQdqG1SlQ3UWyOq_w/viewform?usp=publish-editor

Además, el programa Formador de Formadores en Comercio Internacional está diseñado para impulsar un "efecto cascada", capacitando a educadores y asesores para que el conocimiento llegue a un número mucho mayor de productores locales. Se busca reducir las barreras de entrada para las PyMEs locales y asegurar que cuenten con asistencia técnica calificada en temas de aduanas, logística y costos para dar el salto exportador. En última instancia, esto fortalece el desarrollo económico al transformar la matriz productiva regional hacia productos con valor agregado, diversificando los mercados y mejorando el perfil profesional y la empleabilidad de los participantes.