El salario registrado volvió a retroceder frente a la inflación y aumenta la pérdida de poder adquisitivo

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, los salarios registrados crecieron 12,3%, mientras que la inflación alcanzó el 14,7%, lo que refleja una pérdida de poder de compra de más de dos puntos porcentuales.

La comparación interanual tampoco resulta favorable. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los salarios registrados aumentaron 29,3%, por debajo del 33,2% acumulado por la inflación en ese mismo período.

El Indec también difundió el Índice General de Salarios, que incluye tanto a trabajadores registrados como no registrados. En este caso, el indicador mostró una suba del 2,2% durante mayo, ubicándose apenas por encima de la inflación mensual.

Sin embargo, ese resultado estuvo impulsado principalmente por el comportamiento de los salarios del sector informal, que crecieron 3,5% en mayo. El organismo aclaró que esos datos presentan un rezago metodológico de cinco meses, ya que se elaboran a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Según la medición oficial, los ingresos de los trabajadores no registrados acumulan un incremento del 66,3% en los últimos doce meses, una evolución significativamente superior a la observada en el empleo formal.

Los cálculos realizados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) muestran que, descontando la inflación, el salario real volvió a retroceder en mayo. En el sector privado registrado la caída fue del 0,1% respecto de abril, mientras que en el empleo público el retroceso fue más marcado: 0,3% en la administración nacional y 0,7% en las provincias.

Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, el deterioro resulta aún mayor. Los salarios privados registrados se ubican 3,6% por debajo de aquel nivel en términos reales, mientras que los ingresos del sector público acumulan una pérdida cercana al 18%.

El escenario salarial se combina con un mercado laboral que continúa mostrando signos de debilidad. Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a abril, indican que durante ese mes se perdieron 11.673 puestos de trabajo registrados en el sector privado.

Con esa caída, la cantidad de trabajadores formales descendió a 6.137.000 empleados, lo que representa una reducción de casi 128.000 puestos respecto de abril de 2025 y una pérdida acumulada superior a 235.000 empleos desde noviembre de 2023.

Entre las actividades más afectadas aparece nuevamente la industria manufacturera, que perdió más de 51.000 empleos en el último año. También registraron fuertes retrocesos el comercio, la intermediación financiera y la minería.

Los datos oficiales muestran que, pese a la desaceleración de la inflación registrada durante los últimos meses, los salarios registrados aún no logran recuperar el poder adquisitivo perdido y el empleo formal continúa atravesando una etapa de contracción.