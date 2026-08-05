El pago anticipado de Vicuña se prevé para finales del cuarto trimestre de 2026

• La estabilización de las regalías provinciales en el 3% de los ingresos durante toda la vida útil del proyecto, aplicable a las propiedades mineras actuales y futuras del Proyecto Vicuña dentro del alcance establecido en el acuerdo.

• La creación de un fideicomiso a través del cual se gestionarán de manera transparente las contribuciones estipuladas en la DIA para financiar obras

previamente acordadas.

• Un pago anticipado de 250 millones de dólares al fideicomiso para proveer fondos a la provincia de San Juan destinados a infraestructura.

• Una contribución del 1,5 % de las ventas brutas, según lo establecido en la DIA, cuyo pago comenzará en el sexto año de operaciones. Esta contribución proporcionará una fuente anual de financiamiento para infraestructura y otras iniciativas, adicional a los fondos de regalías pagados anualmente.

• La consolidación de las obligaciones financieras establecidas en la DIA en un único mecanismo contractual, lo que aporta mayor previsibilidad al desarrollo del proyecto.

• El compromiso de la Provincia de no imponer a Vicuña contribuciones adicionales de naturaleza análoga a la contribución de la DIA por ningún concepto relacionado con el Proyecto Vicuña, brindando así la certeza de que el marco acordado representa la obligación definitiva y final derivada de la DIA.

“Proyectos de esta magnitud requieren reglas claras y previsibilidad a largo plazo. Este acuerdo representa un paso importante para seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo del Proyecto Vicuña, brindando mayor certeza tanto para la inversión como para el cumplimiento de los compromisos asumidos con la provincia”, afirmó Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.

La firma de este acuerdo marca la primera etapa de un proceso de acuerdos que continuará abordando otros aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto.

El acuerdo queda sujeto a la aprobación de la Legislatura Provincial para convertirse en ley. Se prevé que el pago anticipado se complete a finales del cuarto trimestre de 2026. Vicuña continuará trabajando junto al Gobierno de San Juan y las diversas partes interesadas para seguir desarrollando los acuerdos e iniciativas que respaldan el desarrollo del Proyecto Vicuña, contribuyendo al crecimiento económico, la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales y el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para apoyar el desarrollo del sector minero de la provincia