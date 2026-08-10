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La Justicia citó a Adorni para que justifique su patrimonio

La medida representa un nuevo avance en la investigación y fue tomada luego del informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).

El fiscal federal Gerardo Pollicita envió un requerimiento de justificación patrimonial a Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga al ex jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. El documento contiene más de 20 preguntas concretas y le da un plazo de 15 días para explicar distintos movimientos de su patrimonio.

La medida representa un nuevo avance en la investigación y fue tomada luego del informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que detectó inconsistencias en la evolución patrimonial de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti.

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FUENTE: A24

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