El fiscal federal Gerardo Pollicita envió un requerimiento de justificación patrimonial a Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga al ex jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. El documento contiene más de 20 preguntas concretas y le da un plazo de 15 días para explicar distintos movimientos de su patrimonio.
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La Justicia citó a Adorni para que justifique su patrimonio
La medida representa un nuevo avance en la investigación y fue tomada luego del informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).