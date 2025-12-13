Este año, 56 proyectos recibirán ayuda económica de la Ley de Mecenazgo

Las disciplinas seleccionadas abarcan diversas áreas como: artes audiovisuales y arte digital, artesanías, danza y ballet, letras, poesía, narrativa, música académica y popular, ópera, patrimonio cultural, producción de contenidos artísticos y culturales para medios, producciones literarias y teatro.

La evaluación de las propuestas estuvo a cargo del Consejo de Mecenazgo que siguió criterios artístico-culturales para seleccionar los proyectos más destacados. Los seleccionados quedan habilitados para recibir la ayuda económica por parte de los patrocinadores con un monto máximo de $5.000.000 para personas físicas. Para personas jurídicas el financiamiento no tiene un monto máximo ya que está sujeto según las características específicas de evaluación de selección del consejo de cada actividad.