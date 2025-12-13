La convocatoria que realizó la Ley de Mecenazgo 2025, bajo el Régimen de Promoción Cultural de la Provincia de San Juan ha seleccionado 56 proyectos de un total de 254 propuestas presentadas. Esta iniciativa busca estimular la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, fomentando la diversidad y el crecimiento de la oferta creativa en la provincia.
Este año, 56 proyectos recibirán ayuda económica de la Ley de Mecenazgo
Este año 254 fueron los proyectos que se presentaron. Finalmente, la selección final fue de 56.