"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > proyectos

Este año, 56 proyectos recibirán ayuda económica de la Ley de Mecenazgo

Este año 254 fueron los proyectos que se presentaron. Finalmente, la selección final fue de 56.

La convocatoria que realizó la Ley de Mecenazgo 2025, bajo el Régimen de Promoción Cultural de la Provincia de San Juan ha seleccionado 56 proyectos de un total de 254 propuestas presentadas. Esta iniciativa busca estimular la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, fomentando la diversidad y el crecimiento de la oferta creativa en la provincia.

Las disciplinas seleccionadas abarcan diversas áreas como: artes audiovisuales y arte digital, artesanías, danza y ballet, letras, poesía, narrativa, música académica y popular, ópera, patrimonio cultural, producción de contenidos artísticos y culturales para medios, producciones literarias y teatro.

La evaluación de las propuestas estuvo a cargo del Consejo de Mecenazgo que siguió criterios artístico-culturales para seleccionar los proyectos más destacados. Los seleccionados quedan habilitados para recibir la ayuda económica por parte de los patrocinadores con un monto máximo de $5.000.000 para personas físicas. Para personas jurídicas el financiamiento no tiene un monto máximo ya que está sujeto según las características específicas de evaluación de selección del consejo de cada actividad.

Te puede interesar...

Los fondos provienen del aporte de contribuyentes privados al Régimen General de la provincia, quienes tienen la posibilidad de destinar un porcentaje del 25% anual de sus impuestos para la financiación de planes culturales.

Con la publicación de estos proyectos se pone de manifiesto la importancia de la Ley de Mecenazgo como una herramienta de promoción y financiamiento de iniciativas culturales en la provincia. La Ley Provincial N° 2197-F lleva cuatro años de vigencia y su reglamentación sigue siendo un pilar imprescindible para la promoción de la cultura y el arte en la región.

Temas

Te puede interesar