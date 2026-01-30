n un reporte de última hora, la Dirección Nacional de Vialidad (Distrito San Juan) confirmó el corte total de circulación en la Ruta Nacional 40 Norte. La medida fue ejecutada por personal de Gendarmería Nacional tras registrarse el ingreso de agua con gran cantidad de sedimentos en la zona de Talacasto.
Ruta 40 intransitable: las fuertes crecientes obligan a cortar el tránsito
Vialidad Nacional informó que el tramo entre San Juan y Jáchal se encuentra intransitable debido a la bajada de crecientes con arrastre de material sobre la calzada.