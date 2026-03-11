Esta es la programación de marzo del Teatro del Bicentenario

Durante el mes también se desarrollará una nueva edición de FestiBACH Otoño 2026, un encuentro dedicado a la música de Johann Sebastian Bach que reunirá a destacados artistas internacionales en conciertos y actividades formativas. El concierto principal contará con la participación de la reconocida soprano alemana Sibylla Rubens y el clavecinista Nikolai Ott, quienes compartirán escenario con músicos locales y docentes de la Orquesta Escuela. Además, entre el 22 y el 24 de marzo se realizarán masterclasses de canto y de bajo continuo, generando espacios de formación e intercambio artístico para estudiantes y músicos. El concierto se llevará a cabo el 21 de marzo a las 21 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La entrada general tiene un valor de $10.000 y puede adquirirse con descuentos en la boletería del teatro o a través de TuEntrada.com.

La agenda continuará el viernes 27 de marzo a las 22 con la presentación del artista sanjuanino Fernando Aguilera junto a su banda Los Energúmenos, quienes se presentarán por primera vez en el Teatro del Bicentenario con un espectáculo que marcará el inicio de su gira por la región de Cuyo. La propuesta integra música, danza y teatro en una experiencia escénica dinámica que fusiona rock, tango, folclore y candombe, invitando al público a recorrer distintos universos sonoros y visuales. La entrada general tiene un valor de $12.000 y se encuentra disponible en la boletería del teatro y en TuEntrada.com.

La programación de marzo se completará con la obra teatral “¡Qué me van a hablar de amor!”, escrita y protagonizada por Carlota Ruffa. La puesta presenta a Ofelia, una mujer que revisita el amor desde sus pliegues más profundos: los mandatos, las dudas, los desencuentros y las formas en que estas experiencias atraviesan la vida cotidiana. A través de un relato íntimo y sensible, la historia dialoga con los vínculos contemporáneos y propone un espejo en el que el público puede reconocerse. La función será el sábado 28 de marzo a las 21 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas tienen un valor general de $14.000 y cuentan con descuentos exclusivos en boletería del teatro y en TuEntrada.com.