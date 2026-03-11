"
Fiscalía pidió 6 meses para investigar al intendente José Castro

El mismo plazo pidió para los tres concejales de Angaco. La audiencia pasó a un cuarto intermedio.

En la siesta de este miércoles, en el subsuelo de Tribunales, se llevó adelante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria (IPP) en la causa que tiene en la mira al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales del departamento: Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. La causa es por el acuerdo de conciliación que fue firmado por el jefe comunal para evitar un juicio por malversación de fondos públicos. Se trata de un proyecto en el que el intendente se comprometía a donar $5 millones a Cáritas de Angaco, como reparación del presunto daño de malversación y, de esta forma alcanzar la suspensión del debate público.

En la audiencia, el fiscal Francisco Nicolía pidió 6 meses de plazo para la IPP, argumentando que Castro cometió los delitos de abuso de autoridad y negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública. En tanto que la acusación pedida para los ediles fue por abuso de autoridad y encubrimiento.

Por su parte, el abogado defensor, Marcelo Fernández, sostuvo que no hay delito y pidió que se suspensa el pedido de investigación hasta que se resuelva el próximo 20 de marzo el pedido de conciliación y reparación integral que José Castro presentó en la causa que lo tiene imputado por malversación de fondos públicos.

En este contexto, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi determinó pasar a un cuarto intermedio de tres días hábiles para dictar una resolución al respecto.

