Fiscalía pidió 6 meses para investigar al intendente José Castro

En la audiencia, el fiscal Francisco Nicolía pidió 6 meses de plazo para la IPP, argumentando que Castro cometió los delitos de abuso de autoridad y negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública. En tanto que la acusación pedida para los ediles fue por abuso de autoridad y encubrimiento.

Por su parte, el abogado defensor, Marcelo Fernández, sostuvo que no hay delito y pidió que se suspensa el pedido de investigación hasta que se resuelva el próximo 20 de marzo el pedido de conciliación y reparación integral que José Castro presentó en la causa que lo tiene imputado por malversación de fondos públicos.