En la siesta de este miércoles, en el subsuelo de Tribunales, se llevó adelante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria (IPP) en la causa que tiene en la mira al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales del departamento: Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. La causa es por el acuerdo de conciliación que fue firmado por el jefe comunal para evitar un juicio por malversación de fondos públicos. Se trata de un proyecto en el que el intendente se comprometía a donar $5 millones a Cáritas de Angaco, como reparación del presunto daño de malversación y, de esta forma alcanzar la suspensión del debate público.
Fiscalía pidió 6 meses para investigar al intendente José Castro
El mismo plazo pidió para los tres concejales de Angaco. La audiencia pasó a un cuarto intermedio.