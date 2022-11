"Es triste esperar la muerte de alguien para que vacunen a los niños"

En este sentido, Fabio Muñoz, jefe de Inmunizaciones habló con sanjuan8.com y comentó que es muy triste saber que se cuenta con una vacuna muy cara que actualmente está vigente en el calendario oficial y las familias no se las colocan a sus hijos.

La vacuna Menveo fue incorporada en el calendario oficial y obligatorio desde el año 2017. “Los niños y niñas que nacieron en el año 2006 hacia atrás y hoy tienen 16 años no entraron en el calendario. Pero, la nena de 12 estaba en la franja etaria para recibir la vacuna y sinceramente no hay explicación de porqué no la recibió”, dijo el funcionario a este diario.

Esta vacuna actualmente tiene un costo equivalente a los $15 mil y cuando fue oficializada se la podían aplicar a todos aquellos niños que en el 2017 tenían más de 11 años y aquellos que tenían más de tres meses en octubre de 2016 les correspondía la vacuna.

Por eso, Muñoz enfatizó que es muy triste ver que muchas familias acceden a las vacunas luego de conocer este caso: “Es triste esperar la muerte de alguien para que accedan a vacunar a los niños”, finalizó.

La vacuna Menveo se coloca en todos los centros de salud de la provincia de manera gratuita.

¿Cuándo se pone la vacuna Menveo?

A partir del año 2017 se vacunan los niños que cumplan 3 meses a partir de 1 de enero (nacidos desde el 1/10/16). Se vacunan con vacuna Antimeningococica tetravalente conjugada (contra subtipos A, C, W, Y). Recibirán una segunda dosis a los 5 meses y un refuerzo a los 15 meses.

Estado de salud de los niños y adolescentes internados por Meningitis

Venerando informó que dos casos de meningitis evolucionan favorablemente, mientras que el chico de 19 años que contrajo la enfermedad está con pronóstico reservado.