Entregarán por primera vez kits escolares adaptados: cuáles son y para qué sirven

La entrega inicial está focalizada en quienes participaron de las colonias de verano provinciales, una decisión vinculada a la organización logística y a la posibilidad de alcanzar de forma ordenada a una gran cantidad de beneficiarios de programas sociales. En ese grupo se encuentran chicos y chicas vinculados a merenderos, comedores comunitarios y refugios que funcionaron durante el verano.

Desde el Ejecutivo aclararon que el alcance del operativo será flexible y que la asistencia también se extenderá a asociaciones y a otros niños que, aun sin haber participado de las colonias, puedan necesitar los materiales. Según indicaron, una parte importante de la población objetivo ya se encuentra contemplada.

En total, se prevé la entrega de 1.500 kits específicos para personas con discapacidad, cada uno acompañado por un folleto explicativo sobre el uso de los elementos incluidos.

Además, se distribuirán más de 25.000 mochilas escolares con cartuchera, cuadernos, lápices de colores, lapiceras, lápices negros, sacapuntas y set de geometría, destinadas a niños y niñas de 6 a 12 años y también a personas adultas que participan de talleres o actividades educativas, o que puedan destinarlas a familiares en edad escolar.

Los kits adaptados incluyen herramientas diseñadas para facilitar la escritura y la lectura, mejorar la precisión de los trazos, y reducir el estrés, la ansiedad y la hiperactividad, permitiendo cursar con mayor comodidad, seguridad y autonomía.

Entre los elementos se encuentran adaptadores de lápiz, reglas con visor para la lectoescritura, tijeras ergonómicas con sistema de resorte, bandas elásticas para sillas o bancos y mordillos tope de lápiz.

Estos apoyos resultan especialmente útiles para personas con discapacidades motrices, debilidad muscular, artritis, dificultades en la motricidad fina, baja visión, trastornos de la atención y del aprendizaje y condiciones neurodivergentes, entre otras.

Con esta política, el Gobierno provincial apunta a acompañar el inicio del año escolar y a reducir el impacto económico en miles de familias, incorporando por primera vez una mirada inclusiva en la provisión de útiles escolares.