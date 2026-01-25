Entregarán por primera vez kits escolares adaptados: cuáles son y para qué sirven
En 2026, el gobierno provincial implementará por primera vez kits escolares pensados para personas con discapacidad. La entrega se hará tras las colonias de verano e incluirá útiles adaptados y apoyos específicos.
En 2026, el Gobierno de San Juan pondrá en marcha por primera vez un operativo de entrega de kits escolares adaptados para personas con discapacidad, una iniciativa orientada a facilitar el inicio del ciclo lectivo con materiales adecuados a distintas necesidades.
La distribución comenzará en los próximos días, una vez finalizadas las colonias de verano, cuando se entregarán mochilas con útiles escolares. En el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el esquema incorpora un refuerzo de elementos de apoyo, seleccionados específicamente para el trabajo en el aula.
Uno de los puntos centrales del programa es que los kits no son genéricos. Los materiales fueron definidos de manera especializada, con el objetivo de que cada estudiante cuente con artículos acordes a su situación y pueda desenvolverse con mayor autonomía desde el primer día de clases.
La entrega inicial está focalizada en quienes participaron de las colonias de verano provinciales, una decisión vinculada a la organización logística y a la posibilidad de alcanzar de forma ordenada a una gran cantidad de beneficiarios de programas sociales. En ese grupo se encuentran chicos y chicas vinculados a merenderos, comedores comunitarios y refugios que funcionaron durante el verano.
Desde el Ejecutivo aclararon que el alcance del operativo será flexible y que la asistencia también se extenderá a asociaciones y a otros niños que, aun sin haber participado de las colonias, puedan necesitar los materiales. Según indicaron, una parte importante de la población objetivo ya se encuentra contemplada.
En total, se prevé la entrega de 1.500 kits específicos para personas con discapacidad, cada uno acompañado por un folleto explicativo sobre el uso de los elementos incluidos.
Además, se distribuirán más de 25.000 mochilas escolares con cartuchera, cuadernos, lápices de colores, lapiceras, lápices negros, sacapuntas y set de geometría, destinadas a niños y niñas de 6 a 12 años y también a personas adultas que participan de talleres o actividades educativas, o que puedan destinarlas a familiares en edad escolar.
Los kits adaptados incluyen herramientas diseñadas para facilitar la escritura y la lectura, mejorar la precisión de los trazos, y reducir el estrés, la ansiedad y la hiperactividad, permitiendo cursar con mayor comodidad, seguridad y autonomía.
Entre los elementos se encuentran adaptadores de lápiz, reglas con visor para la lectoescritura, tijeras ergonómicas con sistema de resorte, bandas elásticas para sillas o bancos y mordillos tope de lápiz.
Estos apoyos resultan especialmente útiles para personas con discapacidades motrices, debilidad muscular, artritis, dificultades en la motricidad fina, baja visión, trastornos de la atención y del aprendizaje y condiciones neurodivergentes, entre otras.
Con esta política, el Gobierno provincial apunta a acompañar el inicio del año escolar y a reducir el impacto económico en miles de familias, incorporando por primera vez una mirada inclusiva en la provisión de útiles escolares.