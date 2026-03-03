"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Canadá

Encuentro con autoridades de McEwen Copper en Canadá

El ministro de Minería se reunió con autoridades de McEwen Copper, empresa a cargo de Los Azules, en la convención minera en Canadá.

En línea con la agenda de reuniones previstas en la convención minera internacional Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, participó de un encuentro junto a autoridades de McEwen Copper, empresa a cargo del proyecto cuprífero Los Azules, una de las iniciativas de cobre más relevantes en desarrollo en la provincia.

La reunión contó con la participación del presidente de McEwen Copper, Rob McEwen, y del gerente general del proyecto Los Azules, Michael Meding, quienes expusieron sobre el escenario actual de la minería, el potencial de San Juan y las condiciones necesarias para el desarrollo de inversiones mineras de largo plazo.

Durante el encuentro, Rob McEwen destacó el futuro del cobre en la provincia y remarcó la importancia de construir relaciones sólidas y eficientes entre las empresas operadoras, los proveedores y el Estado. En ese sentido, señaló que el desarrollo de proyectos mineros de gran escala requiere un trabajo conjunto, basado en asociaciones de largo plazo y en el funcionamiento fluido del ecosistema productivo, subrayando que, si esas condiciones se dan, “habrá mucho para compartir”.

Te puede interesar...

Desde el Ministerio de Minería de San Juan, el ministro Juan Pablo Perea, destacó este espacio de diálogo directo con la compañía y remarcó la importancia de estos ámbitos para fortalecer el vínculo entre la provincia y los proyectos estratégicos, promover el desarrollo de proveedores locales y acompañar inversiones que generen impacto positivo en el empleo y la economía sanjuanina.

La participación del Gobierno de San Juan en la PDAC, a través de su Ministerio de Minería, forma parte de una agenda institucional orientada a posicionar a la provincia como un destino confiable para la inversión minera, en un contexto global de creciente demanda de cobre y otros metales estratégicos para la transición energética.

Temas

Te puede interesar