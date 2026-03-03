Encuentro con autoridades de McEwen Copper en Canadá

La reunión contó con la participación del presidente de McEwen Copper, Rob McEwen, y del gerente general del proyecto Los Azules, Michael Meding, quienes expusieron sobre el escenario actual de la minería, el potencial de San Juan y las condiciones necesarias para el desarrollo de inversiones mineras de largo plazo.

Durante el encuentro, Rob McEwen destacó el futuro del cobre en la provincia y remarcó la importancia de construir relaciones sólidas y eficientes entre las empresas operadoras, los proveedores y el Estado. En ese sentido, señaló que el desarrollo de proyectos mineros de gran escala requiere un trabajo conjunto, basado en asociaciones de largo plazo y en el funcionamiento fluido del ecosistema productivo, subrayando que, si esas condiciones se dan, “habrá mucho para compartir”.