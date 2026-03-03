En línea con la agenda de reuniones previstas en la convención minera internacional Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, participó de un encuentro junto a autoridades de McEwen Copper, empresa a cargo del proyecto cuprífero Los Azules, una de las iniciativas de cobre más relevantes en desarrollo en la provincia.
Encuentro con autoridades de McEwen Copper en Canadá
