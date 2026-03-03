Di Carlo confirmó a Coudet y Boca negocia el regreso de Villa

El presidente destacó además las cualidades del nuevo entrenador: “Es metódico, trabajador y obsesivo en lo que hace”. Según relató, fue Francescoli quien propuso el nombre y contó con el aval inmediato de la conducción.

Sobre el cierre del ciclo Gallardo, Di Carlo aseguró que se trató de un proceso en el que se intentaron correcciones y ajustes, pero que no encontraron respuestas deportivas. “Es el hombre más relevante de la historia de River. Esto es una pequeña cuestión en el largo vínculo entre Marcelo y el club”, afirmó. También pidió comprensión a los hinchas ante el momento deportivo y llamó a respaldar al plantel en esta nueva etapa.

Boca activó el cupo y va por Villa

En paralelo, Boca Juniors activó el último cupo disponible en el mercado y apunta al delantero colombiano Sebastián Villa como cuarto refuerzo para afrontar la Copa Libertadores y el resto del Torneo Apertura.

La cesión de Lucas Blondel a Huracán abrió la posibilidad de incorporar hasta el 10 de marzo, y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme inició gestiones para intentar el regreso del extremo, actualmente en Independiente Rivadavia.

Villa ya había manifestado en enero su intención de salir del club mendocino. En aquel momento la operación no prosperó por una cotización cercana a los 12 millones de dólares, cifra que con el correr de las semanas habría descendido a alrededor de seis millones.

Desde Mendoza, el presidente Daniel Vila negó contactos formales, aunque admitió que existe un pacto de palabra para facilitar su salida si surge una propuesta conveniente.

El eventual regreso del colombiano reabre además el frente judicial con Boca. El futbolista dejó el club en 2023 tras ser hallado culpable en una causa por violencia de género y emigró luego al fútbol búlgaro. Posteriormente regresó al país y se consideró en libertad de acción, lo que derivó en demandas cruzadas: el jugador reclama una indemnización, mientras que Boca lo contrademandó ante FIFA y la Justicia argentina.

En ese contexto, el mercado se mueve fuerte en los dos clubes más grandes del país: River inicia la era Coudet y Boca busca un nombre de peso para reforzar su ataque.