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San Juan 8 > San Juan > licencias de conducir

Encontraron unas 12 licencias de conducir y buscan a sus dueños

También hay más de 60 DNI y varios pasaportes que fueron encontrados en la vía pública. En la nota todos los nombres.

En un comunicado emitido por la oficina de División Relaciones Policiales, se informó a la comunidad sobre una serie de documentos extraviados encontrados en la vía pública. Se insta a cualquier persona que reconozca su documentación o tenga información relevante sobre los propietarios a comunicarse con las autoridades pertinentes para facilitar su devolución.

Entre los documentos encontrados se encuentran:

Documentos Nacionales de Identidad (DNI) a nombre de

- ROSALES GUERRA GAEL BENJAMÍN

- CALDERON MARTIN

Te puede interesar...

- BERENGUEL JOSÉ ANTONIO

- JOFRÉ NÉSTOR FABIÁN

- MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO

- ZABALA MARTÍN ALEJANDRO

- FIGUEROA MARCIO ADRIÁN

- PÉREZ ARACELI ABIGAÍL

- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS

- RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO

- AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA

- OROZCO LUIS ALBERTO

- BAMBA MIRTA SILVIA

- SARMIENTO PAREDES ISAÍAS EMANUEL

- GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL

- HIDALGO JONATAN FABRICIO

- OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL

- CASTRO PATRICIA HAYDEE

- QUIROGA JOHANA ALEJANDRA

- ÁLVAREZ CIPRIANO WENCESLAO

- VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN

- SANDOVAL LIDIA ANAHÍ

- MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO

- HERRERA FACUNDO ANDRÉS

- FUENTES EMILIA VIRGINIA

- MORALES ARIANA CELENA

- CASTILLO QUIMEY LOURDES

- MARIA JULIETA EVOLINA RODRÍGUEZ

- TORRES YAMILA ANABEL

- VILLARROEL MARTÍN FEDERICO

- CHAVES AGÜERO LAURA GISEL

- LUCERO ABEL SANTIAGO

- MOLINI HÉCTOR HUGO

- ORTEGA MAURIN MARTINA

- GONZÁLES HÉCTOR ADOLFO

- CASTRO IGNACIO ROMÁN

- FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL

- DE LA CRUZ CAMISAY ALEX NAHUEL

- RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN

- DÍAZ MARGARITA GLADYS

- MORALES PEDRO ORLANDO

- OLIVIA BUSTOS NATALIA GRACIELA

- GUTIÉRREZ LUJÁN MARÍA EMILIA

- CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABETH

- CAMPAÑA FRANCO DAVID

- GUTIÉRREZ ALEXIS EDGAR

- PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA

- DE SANTIS NUNCIO

- OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA

- GATICA FRANCISCO JOAQUÍN

- MONTERO ARAYA MATÍAS ANDRÉS

- GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN

- GUERRERO RICARDO ARIEL

- LUCERO YANELA MAGALÍ

- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS

- ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID

- WAGNER MILAGROS VERÓNICA

- VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL

- ESPINOSA BRAIAN FIDEL

- GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS

- ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES

- TEJADA FLORENCIA

CÉDULA de conducir a nombre de:

- GUZMÁN SARA GABRIELA

- PÉREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA

- CORTÉZ ROBLES JOAQUÍN JOSÉ

- PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO

- BUSTOS GRACIELA NIDIA

- ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO

PASAPORTE a nombre de:

- AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO

- ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA

CARNET de obra social provincia a nombre de:

- GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO

LICENCIA de conducir a nombre de:

- GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER

- TAPIA RAMÓN ALBERTO

- MONTIVERO VILLAFAÑE FEDERICO LEANDRO

- CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN

- GÓMEZ NANCY ELIZABETH

- GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN

Los mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas, o bien llamando al 4296818 o al 4296819.

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