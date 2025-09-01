"
En total, 5.103 familias fueron afectadas por las lluvias del fin de semana

El temporal del sábado y domingo dejó como saldo un alto número de familias damnificadas.

El fuerte temporal que azotó a la provincia entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto dejó como saldo un alto número de familias damnificadas en distintos puntos del territorio. Según informó el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, un total de 5.103 familias recibieron asistencia directa debido a los efectos de las lluvias.

Una mujer y sus seis hijos fueron evacuados en Sarmiento por la tormenta

La respuesta del Gobierno provincial se desplegó desde las primeras horas del sábado y se extendió hasta pasadas las 19 horas del domingo, con operativos simultáneos en todos los departamentos de San Juan. La ayuda entregada incluyó colchones, frazadas, cortes de nylon, palos, módulos alimentarios y otros elementos esenciales para reforzar la seguridad y habitabilidad de los hogares afectados.

Además de la asistencia directa a hogares, se distribuyeron provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital, para reforzar la respuesta local y garantizar cobertura ante nuevas contingencias.

Habilitan número de asistencia para personas afectadas por las lluvias

También se prestó especial atención a familias de pueblos originarios asentadas en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, y a los damnificados por un incendio registrado la noche del sábado en Villa Etelvina (Caucete).

La coordinación general estuvo a cargo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y contó con el apoyo logístico y humano de los ministerios de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, Educación, Producción, Trabajo e Innovación, y la Secretaría de Ambiente. Para el armado y distribución de la ayuda, se pusieron en funcionamiento más de 100 movilidades entre camiones y camionetas.

Distribución de familias asistidas por departamento:

  • Chimbas: 833

  • Caucete: 810

  • 25 de Mayo: 509

  • Rawson: 469

  • Pocito: 379

  • 9 de Julio: 270

  • San Martín: 250

  • Albardón: 225

  • Ullum: 220

  • Capital: 220

  • Sarmiento: 215

  • Santa Lucía: 200

  • Rivadavia: 183

  • Angaco: 150

  • Zonda: 120

  • Pueblos originarios (25 de Mayo, Sarmiento, Caucete): 50

Desde el Gobierno provincial destacaron que se continuará con el seguimiento de los casos detectados, priorizando la atención a quienes aún se encuentren en situación vulnerable.

