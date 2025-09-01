En total, 5.103 familias fueron afectadas por las lluvias del fin de semana

Además de la asistencia directa a hogares, se distribuyeron provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital, para reforzar la respuesta local y garantizar cobertura ante nuevas contingencias.

Habilitan número de asistencia para personas afectadas por las lluvias

También se prestó especial atención a familias de pueblos originarios asentadas en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, y a los damnificados por un incendio registrado la noche del sábado en Villa Etelvina (Caucete).

La coordinación general estuvo a cargo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y contó con el apoyo logístico y humano de los ministerios de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, Educación, Producción, Trabajo e Innovación, y la Secretaría de Ambiente. Para el armado y distribución de la ayuda, se pusieron en funcionamiento más de 100 movilidades entre camiones y camionetas.

Distribución de familias asistidas por departamento:

Chimbas: 833

Caucete: 810

25 de Mayo: 509

Rawson: 469

Pocito: 379

9 de Julio: 270

San Martín: 250

Albardón: 225

Ullum: 220

Capital: 220

Sarmiento: 215

Santa Lucía: 200

Rivadavia: 183

Angaco: 150

Zonda: 120

Pueblos originarios (25 de Mayo, Sarmiento, Caucete): 50

Desde el Gobierno provincial destacaron que se continuará con el seguimiento de los casos detectados, priorizando la atención a quienes aún se encuentren en situación vulnerable.