En total, 5.103 familias fueron afectadas por las lluvias del fin de semana

Además de la asistencia directa a hogares, se distribuyeron provisiones a los municipios de Albardón, San Martín, Ullum, Rawson, Zonda, Sarmiento y Capital, para reforzar la respuesta local y garantizar cobertura ante nuevas contingencias.
Habilitan número de asistencia para personas afectadas por las lluvias
También se prestó especial atención a familias de pueblos originarios asentadas en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, y a los damnificados por un incendio registrado la noche del sábado en Villa Etelvina (Caucete).
La coordinación general estuvo a cargo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, y contó con el apoyo logístico y humano de los ministerios de Salud, Gobierno, Turismo, Cultura y Deporte, Educación, Producción, Trabajo e Innovación, y la Secretaría de Ambiente. Para el armado y distribución de la ayuda, se pusieron en funcionamiento más de 100 movilidades entre camiones y camionetas.
Distribución de familias asistidas por departamento:
Desde el Gobierno provincial destacaron que se continuará con el seguimiento de los casos detectados, priorizando la atención a quienes aún se encuentren en situación vulnerable.