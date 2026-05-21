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Naturgy serguirá siendo la empresa de distribución eléctrica en San Juan

El proceso licitatorio se desarrolló en el marco de lo establecido por el Contrato de Concesión, que prevé el inicio del Tercer Período de Gestión a partir de julio de 2026, por lo que debía concretarse previamente la licitación en curso.

Con la certificación de la Escribanía Mayor de Gobierno, se llevó a cabo el acto público para la recepción de ofertas correspondientes al Concurso Público destinado a la venta del paquete mayoritario de acciones de la empresa concesionaria del Servicio Público de Distribución de Electricidad de la provincia de San Juan.

El proceso licitatorio se desarrolló en el marco de lo establecido por el Contrato de Concesión, que prevé el inicio del Tercer Período de Gestión a partir del 22 de julio de 2026, por lo que debía concretarse previamente la licitación en curso.

Sin embargo, durante el acto se confirmó que no hubo presentación de ofertas por parte del único adquirente del Pliego de Bases y Condiciones. Ante esta situación, se procedió a la devolución a Naturgy San Juan S.A. del Sobre Cerrado Nº 2, documento que contenía la valuación en oferta del actual titular del paquete accionario mayoritario.

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De esta manera, quedó concluido el proceso de licitación, el cual —según se informó oficialmente— se desarrolló bajo “reglas estrictas, transparentes e igualitarias”, destacando además que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) actuó con “absoluto rigor técnico y legal”.

Como resultado, el paquete mayoritario de acciones continuará en manos de sus actuales controlantes, por lo que Naturgy San Juan S.A. seguirá siendo la prestadora del servicio eléctrico en la provincia.

Finalmente, desde el organismo remarcaron que la seguridad jurídica en San Juan “protege la inversión legítima”, al tiempo que exige el cumplimiento irrestricto de las obligaciones formales y regulatorias establecidas para este tipo de procesos.

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