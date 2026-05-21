Naturgy serguirá siendo la empresa de distribución eléctrica en San Juan

El proceso licitatorio se desarrolló en el marco de lo establecido por el Contrato de Concesión, que prevé el inicio del Tercer Período de Gestión a partir del 22 de julio de 2026, por lo que debía concretarse previamente la licitación en curso.

Sin embargo, durante el acto se confirmó que no hubo presentación de ofertas por parte del único adquirente del Pliego de Bases y Condiciones. Ante esta situación, se procedió a la devolución a Naturgy San Juan S.A. del Sobre Cerrado Nº 2, documento que contenía la valuación en oferta del actual titular del paquete accionario mayoritario.