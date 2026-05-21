Con la certificación de la Escribanía Mayor de Gobierno, se llevó a cabo el acto público para la recepción de ofertas correspondientes al Concurso Público destinado a la venta del paquete mayoritario de acciones de la empresa concesionaria del Servicio Público de Distribución de Electricidad de la provincia de San Juan.
Naturgy serguirá siendo la empresa de distribución eléctrica en San Juan
El proceso licitatorio se desarrolló en el marco de lo establecido por el Contrato de Concesión, que prevé el inicio del Tercer Período de Gestión a partir de julio de 2026, por lo que debía concretarse previamente la licitación en curso.