En Jachal, 35 egresados recibieron certificados de oficios junto a la UNSJ

El acto contó con la presencia del Intendente Matías Espejo, el Rector de la UNSJ Mgter. Tadeo Berenguer, la Vicerrectora Esp. Prof. Andrea Leceta, la Secretaria de Extensión Universitaria Dra. Laura Garcés, autoridades municipales y docentes responsables de los cursos, así como los egresados y público en general.

Durante la ceremonia, las autoridades resaltaron la importancia de la formación en oficios como una herramienta para abrir nuevas oportunidades, mejorar la calidad de vida y fortalecer la comunidad.

En total, más de 35 jachalleros recibieron su certificado, reconociendo su esfuerzo, dedicación y compromiso para adquirir nuevos conocimientos que les permitan crecer personal y profesionalmente.

Desde la Municipalidad de Jáchal se reafirma el compromiso de seguir impulsando programas educativos que fortalezcan el capital humano y potencien el desarrollo local.