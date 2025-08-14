"
En Jachal, 35 egresados recibieron certificados de oficios junto a la UNSJ

La Municipalidad de Jáchal y la UNSJ entregaron certificados a los egresados de los cursos “Cuidar con dignidad” y “Electricidad domiciliaria, nivel 1”, fortaleciendo la formación laboral local.

En la mañana del 13 de agosto, la Municipalidad de Jáchal y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron el acto de entrega de certificados a los egresados de la Escuela de Oficios y Educación Profesional, en el marco de los cursos “Cuidar con dignidad” y “Electricidad domiciliaria, nivel 1”.

La Escuela de Oficios tiene como objetivo brindar formación laboral competente para actividades productivas de la región, promoviendo autogestión, asociativismo y mayor empleabilidad de la población. Su trabajo se articula con sectores educativos, productivos y estatales, buscando generar alternativas formativas innovadoras que vinculen ciencia, tecnología y trabajo.

Los cursos de 2025 fueron desarrollados en conjunto con la Municipalidad de Jáchal, ofreciendo herramientas prácticas para que los vecinos mejoren sus oportunidades de inserción laboral y participen activamente en el desarrollo económico local.

El acto contó con la presencia del Intendente Matías Espejo, el Rector de la UNSJ Mgter. Tadeo Berenguer, la Vicerrectora Esp. Prof. Andrea Leceta, la Secretaria de Extensión Universitaria Dra. Laura Garcés, autoridades municipales y docentes responsables de los cursos, así como los egresados y público en general.

Durante la ceremonia, las autoridades resaltaron la importancia de la formación en oficios como una herramienta para abrir nuevas oportunidades, mejorar la calidad de vida y fortalecer la comunidad.

En total, más de 35 jachalleros recibieron su certificado, reconociendo su esfuerzo, dedicación y compromiso para adquirir nuevos conocimientos que les permitan crecer personal y profesionalmente.

Desde la Municipalidad de Jáchal se reafirma el compromiso de seguir impulsando programas educativos que fortalezcan el capital humano y potencien el desarrollo local.

