En la mañana del 13 de agosto, la Municipalidad de Jáchal y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron el acto de entrega de certificados a los egresados de la Escuela de Oficios y Educación Profesional, en el marco de los cursos “Cuidar con dignidad” y “Electricidad domiciliaria, nivel 1”.
En Jachal, 35 egresados recibieron certificados de oficios junto a la UNSJ
La Municipalidad de Jáchal y la UNSJ entregaron certificados a los egresados de los cursos “Cuidar con dignidad” y “Electricidad domiciliaria, nivel 1”, fortaleciendo la formación laboral local.